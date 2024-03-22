https://ria.ru/20240322/tuberkulez-1934926995.html

Эксперты: туберкулез требует постоянного мониторинга и контроля

Эксперты: туберкулез требует постоянного мониторинга и контроля - РИА Новости, 22.03.2024

Эксперты: туберкулез требует постоянного мониторинга и контроля

В России по итогам 2023 года зафиксирован новый исторический минимум заболеваемости и смертности по туберкулезу, но эта болезнь требует постоянного мониторинга... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:05

2024-03-22T14:05

2024-03-22T14:05

наука

московская область (подмосковье)

андрей продеус

воз

россия

туберкулез

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В России по итогам 2023 года зафиксирован новый исторический минимум заболеваемости и смертности по туберкулезу, но эта болезнь требует постоянного мониторинга и контроля ситуации, заявила главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева на пресс-конференции, состоявшейся на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Встреча была приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта. Она собрала широкий круг специалистов, давших оценку ситуации с заболеванием в России и мире и рассказавших о достижениях, рисках и приоритетах отечественной медицины в борьбе с болезнью. "Заболеваемость и смертность от туберкулеза снижается в России большими шагами – особенно за последние десять лет. По предварительным данным, по итогам 2023 года отмечен новый исторический минимум этих показателей. При этом в мире ситуация с туберкулезом неблагоприятна, что связано с последствиями ковида. России удалось удержать положительный тренд, страна показала положительный опыт и динамику и готова поделиться своим опытом с другими странами", – сказала Васильева. Тем не менее, ситуацию необходимо мониторить и больше внимания уделять повышению эффективности лечения и профилактике. Особого внимания, отметила Васильева, требуют регионы Дальнего Востока, Сибирского и Уральского федеральных округов в связи с постковидной ситуацией там, внимание следует уделять и новым территориям. Васильева напомнила, что туберкулез – инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, поэтому очень важна профилактика, которая позволяет выявить заболевание на той стадии, когда оно еще не заразно. "У нас традиционно проводятся профилактические медосмотры и детей, и взрослых. Первую вакцину от туберкулеза дети получают еще в роддомах – охват высокий, и это положительный момент. Вместе с тем, ВОЗ отмечает, что требуется создание и новых вакцин. Важно понимать, что вакцинация уберегает детей от тяжелых смертельных форм, но не защищает полностью от заболевания. И взрослое население не защищает полностью. ВОЗ вышла с инициативой о создании совета по ускорению доступа к вакцинам против туберкулеза, и наша страна вошла в этот совет. Более того, еще до инициативы ВОЗ наши ученые разработали две принципиально новые вакцины как раз для взрослого населения – для тех, кто переболел или инфицирован туберкулезом", - рассказала Васильева. Сейчас вакцины находятся на различных стадиях клинических исследований. Как отмечалось на пресс-конференции, в России также повсеместно проводится скрининг на туберкулез: у детей – с помощью кожных проб, у взрослых – посредством флюорографии, что позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях. Кроме того, в случае положительного ответа на Манту врачи применяют Диаскинтест, созданный российскими учеными. Он позволяет выявить детей с активным туберкулезным процессом и с высоким риском развития болезни, а также сводит к нулю ложноположительные результаты, свойственные реакции Манту. "Нам надо гордится своими достижениями. Восемь лет назад нас критиковали – зачем вы делаете Диаскинтест, ведь существует туберкулиновая проба. А сейчас Всемирная организация здравоохранения выделила новую группу тестов на основе антигенов микобактерии туберкулеза, среди которых Диаскинтест. В 2022 году тест вошел в рекомендации ВОЗ для использования во всех странах. Наши ученые были первыми, и это большое достижение", - подчеркнул научный руководитель областного центра детской аллергологии и иммунологии НИКИ детства Минздрава Московской области Андрей Продеус. Глобальными вызовами в борьбе с болезнью остаются туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью и туберкулез на фоне ВИЧ-инфекции. В группе риска также пациенты с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, ЖКТ, аутоиммунными и психическими заболеваниями, напомнили эксперты. Опасения у врачей продолжает вызывать и ситуация, связанная с ковидом и его последствиями. "Несмотря на то, что мы удержали тренд, и, по данным ВОЗ, вошли в список десяти стран, где негативное влияние COVID-19 на туберкулез было минимальным, мы понимаем, что туберкулез развивается отсроченно, не сразу, и держим руку на пульсе. Поэтому мы внесли в группы риска и тех пациентов, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме", - добавила Васильева. Она добавила, что палочка Коха – это "спящая" бактерия, которая может пробудиться, если организм человека ослаблен. "Среди заразившихся или инфицированных из десяти заболевает только один человек, у которого ослаблена иммунная система. В зоне риска не только социально неблагополучные люди, но и благополучные. Допустим, человек успешен, но много работает и мало спит, ест хорошую пищу, но раз в день… Стресс – самый мощный провокатор. Это ослабляет организм", - пояснила Васильева. Эксперты отметили, что люди, которые имеют измененный иммунный ответ, например при наличии аутоиммунной патологии, ВИЧ-инфекции, находятся в особой группе риска по развитию туберкулеза. Для выявления у них болезни на стадии латентного течения рационально использовать лабораторные иммунологические тесты. В ходе пресс-конференции журналисты затронули тему мифов о туберкулезе и негативном отношении к прививкам и ежегодно проводимому скринингу на туберкулез детей и подростков. "К сожалению, у населения не всегда есть понимание того, что такое Манту, Диаскинтест, вакцина БЦЖ. Иногда люди даже не знают, что Диаскинтест это не прививка, а диагностический тест для раннего выявления болезни и его применение позволяет уберечь детей от ненужного дообследования и химиопрофилактики. Не знают того, что БЦЖ от инфицирования не защищает, Но БЦЖ защищает от смертельного исхода! От тяжелого течения болезни...", - прокомментировал ситуацию Андрей Продеус. Участники мероприятия отметили, что в настоящее время для оказания противотуберкулезной помощи населению России, служба обеспечена как диагностикумами, так и препаратами, в том числе для лечения наиболее тяжелых лекарственно-устойчивых форм заболевания. В рамках импортозамещения проводятся разработки отечественных диагностических тест-систем, которые планируется сделать более совершенными и адаптированными под потребности российских специалистов.

https://ria.ru/20240321/tuberkulez-1934711133.html

https://ria.ru/20240321/vaktsina-1934687736.html

https://ria.ru/20231025/nauka-1904910169.html

https://ria.ru/20240213/vaktsina-1927098104.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей продеус, воз, россия, туберкулез