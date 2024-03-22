https://ria.ru/20240322/tsern-1934829801.html

В ЦЕРН заявили, что продолжат сотрудничать с российскими учеными

В ЦЕРН заявили, что продолжат сотрудничать с российскими учеными - РИА Новости, 22.03.2024

В ЦЕРН заявили, что продолжат сотрудничать с российскими учеными

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) продолжит сотрудничать с российскими учеными, работающими в институтах, не базирующихся в России, только РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T03:04

2024-03-22T03:04

2024-03-22T03:04

наука

россия

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ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) продолжит сотрудничать с российскими учеными, работающими в институтах, не базирующихся в России, только соглашение с российскими институтами продлеваться не будет, заявил РИА Новости официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье. Ранее официальный представитель Европейской организации по ядерным исследованиям Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований. "Решение государств-членов ЦЕРН касается сотрудничества с российскими институтами, в то время как отношения с российскими учеными, связанными с ЦЕРН в рамках других соглашений, будут продолжены", - сказал он. Однако Марсолье не ответил на вопрос о том, сколько российских ученых смогут продолжить работу с ЦЕРН и может ли в будущем быть возобновлено соглашение с российскими институтами, а также на каких условиях. Он также не ответил на вопрос о том, смогут ли ученые российских институтов после 30 ноября получить доступ к результатам своих экспериментов, проведенных до истечения срока действия соглашения. Ранее глава Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал позитивным прекращение сотрудничества ЦЕРН с российскими учеными, отметив, что кадры возвращаются в РФ. Со своей стороны, замдиректора по научной работе Научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцына Московского государственного университета (НИИЯФ МГУ) Михаил Меркин заявил, что российские ученые в Европейской организации по ядерным исследованиям полностью "передадут дела" зарубежным коллегам до конца ноября, но совсем безболезненным их уход не будет, так как в научной работе использовались созданные в РФ компоненты.

https://ria.ru/20230705/publikatsii-1882152998.html

https://ria.ru/20240319/tsern-1934162191.html

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россия, михаил ковальчук, курчатовский институт, наука, в мире