https://ria.ru/20240322/tsentr-1935112259.html

ВШЭ создала ситуационный центр после теракта в "Крокусе"

ВШЭ создала ситуационный центр после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

ВШЭ создала ситуационный центр после теракта в "Крокусе"

Ситуационный центр создан в Высшей школе экономики в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", сотрудники и студенты вуза смогут получить в нем психологическую... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:51

2024-03-22T23:51

2024-03-22T23:51

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

крокус

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935096438_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_f36ff783350279c00627d153968fa3ce.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ситуационный центр создан в Высшей школе экономики в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", сотрудники и студенты вуза смогут получить в нем психологическую помощь, сообщается в Telegram-канале вуза для студентов "Вышка для своих". "В Вышке создан ситуационный центр в связи с терактом в "Крокусе". Центр принимает обращения как студентов, так и сотрудников университета. Все, кому это необходимо, смогут получить психологическую помощь и любую другую необходимую поддержку", - говорится в сообщении. Отмечается, что работу ситуационного центра организует администрация НИУ ВШЭ совместно со Студенческим советом, к работе центра привлекаются психологи, юристы, сотрудники учебных офисов и других подразделений ВШЭ. Прямой телефонный номер центра +7 (495) 628-53-20, он действует круглосуточно, добавили в вузе. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Огонь опускается ниже по зданию. Кадры горящего "Крокуса" Верхние этажи "Крокуса" почти выгорели, огонь опустился ниже, передает корреспондент РИА Новости 2024-03-22T23:51 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, крокус, крокус сити холл