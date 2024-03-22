ВШЭ создала ситуационный центр после теракта в "Крокусе"

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ситуационный центр создан в Высшей школе экономики в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", сотрудники и студенты вуза смогут получить в нем психологическую помощь, сообщается в Telegram-канале вуза для студентов "Вышка для своих". "В Вышке создан ситуационный центр в связи с терактом в "Крокусе". Центр принимает обращения как студентов, так и сотрудников университета. Все, кому это необходимо, смогут получить психологическую помощь и любую другую необходимую поддержку", - говорится в сообщении. Отмечается, что работу ситуационного центра организует администрация НИУ ВШЭ совместно со Студенческим советом, к работе центра привлекаются психологи, юристы, сотрудники учебных офисов и других подразделений ВШЭ. Прямой телефонный номер центра +7 (495) 628-53-20, он действует круглосуточно, добавили в вузе. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Огонь опускается ниже по зданию. Кадры горящего "Крокуса"
Верхние этажи "Крокуса" почти выгорели, огонь опустился ниже, передает корреспондент РИА Новости
Горящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ситуационный центр создан в Высшей школе экономики в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", сотрудники и студенты вуза смогут получить в нем психологическую помощь, сообщается в Telegram-канале вуза для студентов "Вышка для своих".
"В Вышке создан ситуационный центр в связи с терактом в "Крокусе". Центр принимает обращения как студентов, так и сотрудников университета. Все, кому это необходимо, смогут получить психологическую помощь и любую другую необходимую поддержку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работу ситуационного центра организует администрация НИУ ВШЭ совместно со Студенческим советом, к работе центра привлекаются психологи, юристы, сотрудники учебных офисов и других подразделений ВШЭ.
Прямой телефонный номер центра +7 (495) 628-53-20, он действует круглосуточно, добавили в вузе.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.