https://ria.ru/20240322/tsb-1934971493.html
ЦБ заявил о наличии признаков перегрева в российской экономике
ЦБ заявил о наличии признаков перегрева в российской экономике - РИА Новости, 22.03.2024
ЦБ заявил о наличии признаков перегрева в российской экономике
Центробанк продолжает наблюдать признаки перегрева в российской экономике, но его пик уже пройден, однако рост спроса пока продолжает превышать возможности... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:11
2024-03-22T16:11
2024-03-22T16:30
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Центробанк продолжает наблюдать признаки перегрева в российской экономике, но его пик уже пройден, однако рост спроса пока продолжает превышать возможности предложения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина"Мы продолжаем наблюдать признаки перегрева, но вот перегрев, или превышение спроса над возможностями наращивания предложения, или, как мы это называем, разрыв выпуска - это величины, количество неизмеряемое. Но один из показателей уровня перегрева, или уровня разрыва выпуска - это инфляция, она сигнализирует об этом, есть ли дисбаланс или нет дисбаланса", - заявила Набиуллина."И мы видим, что сейчас происходит замедление инфляции, и в этом смысле, можно говорить, что да, наверное, пик перегрева пройден, но тем не менее спрос, рост спроса пока продолжает превышать возможности предложения", - добавила она.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил о наличии признаков перегрева в российской экономике
Набиуллина: ЦБ продолжает наблюдать признаки перегрева в экономике России
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Центробанк продолжает наблюдать признаки перегрева в российской экономике, но его пик уже пройден, однако рост спроса пока продолжает превышать возможности предложения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина
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"Мы продолжаем наблюдать признаки перегрева, но вот перегрев, или превышение спроса над возможностями наращивания предложения, или, как мы это называем, разрыв выпуска - это величины, количество неизмеряемое. Но один из показателей уровня перегрева, или уровня разрыва выпуска - это инфляция, она сигнализирует об этом, есть ли дисбаланс или нет дисбаланса", - заявила Набиуллина.
"И мы видим, что сейчас происходит замедление инфляции, и в этом смысле, можно говорить, что да, наверное, пик перегрева пройден, но тем не менее спрос, рост спроса пока продолжает превышать возможности предложения", - добавила она.
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