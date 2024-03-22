https://ria.ru/20240322/tsb-1934963797.html
В ЦБ рассказали, что замотивирует россиян сберегать
В ЦБ рассказали, что замотивирует россиян сберегать - РИА Новости, 22.03.2024
В ЦБ рассказали, что замотивирует россиян сберегать
ЦБ рассчитывает, что накопленный эффект от повышения ключевой ставки мотивирует россиян больше сберегать, что поможет замедлить инфляцию, заявила глава Банка... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:45
2024-03-22T15:45
2024-03-22T15:45
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. ЦБ рассчитывает, что накопленный эффект от повышения ключевой ставки мотивирует россиян больше сберегать, что поможет замедлить инфляцию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Сейчас мы наблюдаем достаточно необычную ситуацию, когда сильный рост сбережений сопровождается и активным потреблением. В дальнейшем мы рассчитываем, что накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитных условий мотивирует людей сберегать еще больше, и это будет способствовать более выраженному замедлению инфляции", - сказала она. Ранее в своем пятничном пресс-релизе регулятор сообщил, что необеспеченное потребкредитование в РФ ускоряется, а возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление. Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых. ЦБ с июля прошлого года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. В феврале этого года регулятор впервые с июня прошлого года сохранил ставку на текущем уровне.
https://ria.ru/20240322/stavka-1934962552.html
https://ria.ru/20240322/sberezheniya-1934962737.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66f89c03e02bde61fcb44c6b4b512ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ рассказали, что замотивирует россиян сберегать
ЦБ: накопленный эффект роста ключевой ставки мотивирует россиян сберегать
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. ЦБ рассчитывает, что накопленный эффект от повышения ключевой ставки мотивирует россиян больше сберегать, что поможет замедлить инфляцию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«
"Сейчас мы наблюдаем достаточно необычную ситуацию, когда сильный рост сбережений сопровождается и активным потреблением. В дальнейшем мы рассчитываем, что накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитных условий мотивирует людей сберегать еще больше, и это будет способствовать более выраженному замедлению инфляции", - сказала она.
Большинство россиян не знает, что такое ключевая ставка, показал опрос
Ранее в своем пятничном пресс-релизе регулятор сообщил, что необеспеченное потребкредитование в РФ ускоряется, а возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление.
Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых. ЦБ с июля прошлого года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта.
Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. В феврале этого года регулятор впервые с июня прошлого года сохранил ставку на текущем уровне.
Набиуллина порекомендовала держать сбережения в рублях