https://ria.ru/20240322/tsb-1934963797.html

В ЦБ рассказали, что замотивирует россиян сберегать

В ЦБ рассказали, что замотивирует россиян сберегать - РИА Новости, 22.03.2024

В ЦБ рассказали, что замотивирует россиян сберегать

ЦБ рассчитывает, что накопленный эффект от повышения ключевой ставки мотивирует россиян больше сберегать, что поможет замедлить инфляцию, заявила глава Банка... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:45

2024-03-22T15:45

2024-03-22T15:45

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. ЦБ рассчитывает, что накопленный эффект от повышения ключевой ставки мотивирует россиян больше сберегать, что поможет замедлить инфляцию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Сейчас мы наблюдаем достаточно необычную ситуацию, когда сильный рост сбережений сопровождается и активным потреблением. В дальнейшем мы рассчитываем, что накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитных условий мотивирует людей сберегать еще больше, и это будет способствовать более выраженному замедлению инфляции", - сказала она. Ранее в своем пятничном пресс-релизе регулятор сообщил, что необеспеченное потребкредитование в РФ ускоряется, а возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление. Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых. ЦБ с июля прошлого года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. В феврале этого года регулятор впервые с июня прошлого года сохранил ставку на текущем уровне.

https://ria.ru/20240322/stavka-1934962552.html

https://ria.ru/20240322/sberezheniya-1934962737.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)