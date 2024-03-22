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Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины - РИА Новости, 22.03.2024
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23:32 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/trevoga-1935103692.html
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины - РИА Новости, 22.03.2024
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:32
2024-03-22T23:32
украина
полтавская область
сумская область
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена с 23.13 по 23.18 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
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353
60
РИА Новости
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5
4.7
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украина, полтавская область, сумская область
Украина, Полтавская область, Сумская область
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена с 23.13 по 23.18 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
 
УкраинаПолтавская областьСумская область
 
 
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