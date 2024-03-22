https://ria.ru/20240322/trevoga-1935103692.html

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины - РИА Новости, 22.03.2024

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:32

2024-03-22T23:32

2024-03-22T23:32

украина

полтавская область

сумская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1935103692.jpg?1711139549

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена с 23.13 по 23.18 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

полтавская область

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

украина, полтавская область, сумская область