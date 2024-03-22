https://ria.ru/20240322/trevoga-1934834796.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.03.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:46
2024-03-22T05:46
2024-03-22T06:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревога была объявлена в 16 областях Украины, включая Киевскую, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. Позднее ее объявили в Киеве и Черниговской области, а следом - и в оставшихся Закарпатской, Волынской и Ровненской областях.При этом украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале сообщает, что "в Харькове раздались взрывы".По данным агентства, которое ссылается на мэра города Игоря Терехова, в Харькове прогремели 15 взрывов "и они продолжают раздаваться".Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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украина, в мире, харьков
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Харьков
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные
онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревога была объявлена в 16 областях Украины, включая Киевскую, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. Позднее ее объявили в Киеве и Черниговской области, а следом - и в оставшихся Закарпатской, Волынской и Ровненской областях.
Украине предложено капитулировать
При этом украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале сообщает, что "в Харькове раздались взрывы".
По данным агентства, которое ссылается на мэра города Игоря Терехова, в Харькове прогремели 15 взрывов "и они продолжают раздаваться".
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине
. Как заявлял тогда Владимир Путин
, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине