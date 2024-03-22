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В 16 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 22.03.2024 (обновлено: 05:46 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/trevoga-1934833101.html
В 16 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 16 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.03.2024
В 16 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 16 областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:11
2024-03-22T05:46
специальная военная операция на украине
украина
в мире
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 16 областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Кроме того, тревога объявлена и на подконтрольной Киеву территории Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.В Закарпатской, Волынской, Ровненской и Черниговской областях воздушная тревога не звучит.Позднее воздушную тревогу объявили в Киеве.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, в мире, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
В 16 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и еще 15 областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 16 областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Кроме того, тревога объявлена и на подконтрольной Киеву территории Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.
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В Закарпатской, Волынской, Ровненской и Черниговской областях воздушная тревога не звучит.
Позднее воздушную тревогу объявили в Киеве.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреКиевВооруженные силы Украины
 
 
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