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На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 22.03.2024 (обновлено: 04:16 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/trevoga-1934831613.html
На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу
На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.03.2024
На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в большей части областей Украины, включая западные регионы, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T04:02
2024-03-22T04:16
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в большей части областей Украины, включая западные регионы, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Воздушная тревога, по данным на 4:00 мск, звучит во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.Кроме того, тревога объявлена и на подконтрольной Киеву территории Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.В 4:06 мск тревога объявлена и в Киевской области.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, в мире, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу

На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу, включая Киев

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в большей части областей Украины, включая западные регионы, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушная тревога, по данным на 4:00 мск, звучит во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
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Кроме того, тревога объявлена и на подконтрольной Киеву территории Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.
В 4:06 мск тревога объявлена и в Киевской области.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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