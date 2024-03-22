https://ria.ru/20240322/trevoga-1934831613.html
На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу
На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.03.2024
На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в большей части областей Украины, включая западные регионы, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T04:02
2024-03-22T04:02
2024-03-22T04:16
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в большей части областей Украины, включая западные регионы, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Воздушная тревога, по данным на 4:00 мск, звучит во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.Кроме того, тревога объявлена и на подконтрольной Киеву территории Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.В 4:06 мск тревога объявлена и в Киевской области.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу
На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу, включая Киев