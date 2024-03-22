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Трамп заявил, что располагает почти 500 миллионами долларов для залога - РИА Новости, 22.03.2024
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19:36 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/tramp-1935029114.html
Трамп заявил, что располагает почти 500 миллионами долларов для залога
Трамп заявил, что располагает почти 500 миллионами долларов для залога - РИА Новости, 22.03.2024
Трамп заявил, что располагает почти 500 миллионами долларов для залога
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что располагает почти 500 миллионами долларов для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о завышении стоимости... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:36
2024-03-22T19:36
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что располагает почти 500 миллионами долларов для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о завышении стоимости активов. Трампу необходимо 464 миллиона долларов на залог для обжалования решения по соответствующему делу. При этом адвокаты политика отмечали, что в ходе переговоров со страховщиками так и не смогли найти гаранта внесения средств. Экс-хозяину Белого дома необходимо было предоставить соответствующую сумму в деньгах. "Сейчас у меня есть почти пятьсот миллионов долларов наличными, значительную сумму из которых я намеревался использовать в своей президентской кампании", - написал Трамп в Truth Social. Суд ранее признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов и на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
https://ria.ru/20240319/bayden-1934134690.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), майами, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Майами, Дональд Трамп
Трамп заявил, что располагает почти 500 миллионами долларов для залога

Трамп заявил, что располагает почти 500 миллионами долларов наличными для залога

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что располагает почти 500 миллионами долларов для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о завышении стоимости активов.
Трампу необходимо 464 миллиона долларов на залог для обжалования решения по соответствующему делу. При этом адвокаты политика отмечали, что в ходе переговоров со страховщиками так и не смогли найти гаранта внесения средств. Экс-хозяину Белого дома необходимо было предоставить соответствующую сумму в деньгах.
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"Сейчас у меня есть почти пятьсот миллионов долларов наличными, значительную сумму из которых я намеревался использовать в своей президентской кампании", - написал Трамп в Truth Social.
Суд ранее признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов и на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
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