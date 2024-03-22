https://ria.ru/20240322/tramp-1935029114.html

Трамп заявил, что располагает почти 500 миллионами долларов для залога

Трамп заявил, что располагает почти 500 миллионами долларов для залога - РИА Новости, 22.03.2024

Трамп заявил, что располагает почти 500 миллионами долларов для залога

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что располагает почти 500 миллионами долларов для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о завышении стоимости... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:36

2024-03-22T19:36

2024-03-22T19:36

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что располагает почти 500 миллионами долларов для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о завышении стоимости активов. Трампу необходимо 464 миллиона долларов на залог для обжалования решения по соответствующему делу. При этом адвокаты политика отмечали, что в ходе переговоров со страховщиками так и не смогли найти гаранта внесения средств. Экс-хозяину Белого дома необходимо было предоставить соответствующую сумму в деньгах. "Сейчас у меня есть почти пятьсот миллионов долларов наличными, значительную сумму из которых я намеревался использовать в своей президентской кампании", - написал Трамп в Truth Social. Суд ранее признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов и на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.

https://ria.ru/20240319/bayden-1934134690.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), майами, дональд трамп