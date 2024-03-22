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Трампу не хватит денег от продажи резиденции для выплаты залога, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2024
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15:17 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/tramp-1934951139.html
Трампу не хватит денег от продажи резиденции для выплаты залога, пишут СМИ
Трампу не хватит денег от продажи резиденции для выплаты залога, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2024
Трампу не хватит денег от продажи резиденции для выплаты залога, пишут СМИ
Суммы с продажи знаменитой резиденции экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде не хватит для выплаты залога, сообщает американское издание... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:17
2024-03-22T15:17
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Суммы с продажи знаменитой резиденции экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде не хватит для выплаты залога, сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на заявление эксперта. Ранее защита Трампа признала, что не может найти 464 миллиона долларов на залог для обжалования решения суда в Нью-Йорке в деле о завышении стоимости активов. Юристы сообщили, что вели переговоры с 30 страховыми компаниями, но ни одна не согласилась выступить гарантом внесения средств. Адвокаты попросили суд отложить внесение залога до завершения рассмотрения апелляции. Трамп заявил, что у него такими решениями пытаются отобрать бизнес и ему, возможно, придется продать часть имущества по бросовым ценам, которое не вернется к нему, даже если он выиграет апелляцию. "Даже продажи его знаменитого роскошного курорта во Флориде Мар-а-Лаго не поможет ему", - приводит издание мнение экспертов. Профессор политологии Школы политики и международных отношений Ноттингемского университета Тодд Ландман заявил изданию, что, чтобы собрать деньги, необходимые для выплаты залога, Трамп мог бы рассмотреть возможность ликвидации своих основных активов. Он добавил, что продажа только лишь резиденции Мар-а-Лаго не принесёт Трампу достаточно денег для выплаты общей суммы залога. Издание отмечает, что есть вероятность того, что цена любого актива будет низкой из-за необходимости быстрой продажи. В частности, представитель исследовательской и консалтинговой компании рынка недвижимости Hunter Housing Economics Брэд Хантер сказал Newsweek, что Мар-а-Лаго "не оценён достаточно высоко, чтобы покрыть все обязательства". По словам Хантера, в мире очень мало людей, обладающих ресурсами для покупки такой недвижимости, поэтому поиск покупателя может занять годы. Суд ранее признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов и на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
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в мире, сша, флорида, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, США, Флорида, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Трампу не хватит денег от продажи резиденции для выплаты залога, пишут СМИ

Newsweek: Трампу не хватит денег от продажи Мар-а-Лаго для выплаты залога

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Vote в Каролины в Конвее
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Vote в Каролины в Конвее - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Vote в Каролины в Конвее . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Суммы с продажи знаменитой резиденции экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде не хватит для выплаты залога, сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на заявление эксперта.
Ранее защита Трампа признала, что не может найти 464 миллиона долларов на залог для обжалования решения суда в Нью-Йорке в деле о завышении стоимости активов. Юристы сообщили, что вели переговоры с 30 страховыми компаниями, но ни одна не согласилась выступить гарантом внесения средств. Адвокаты попросили суд отложить внесение залога до завершения рассмотрения апелляции. Трамп заявил, что у него такими решениями пытаются отобрать бизнес и ему, возможно, придется продать часть имущества по бросовым ценам, которое не вернется к нему, даже если он выиграет апелляцию.
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"Даже продажи его знаменитого роскошного курорта во Флориде Мар-а-Лаго не поможет ему", - приводит издание мнение экспертов.
Профессор политологии Школы политики и международных отношений Ноттингемского университета Тодд Ландман заявил изданию, что, чтобы собрать деньги, необходимые для выплаты залога, Трамп мог бы рассмотреть возможность ликвидации своих основных активов. Он добавил, что продажа только лишь резиденции Мар-а-Лаго не принесёт Трампу достаточно денег для выплаты общей суммы залога.
Издание отмечает, что есть вероятность того, что цена любого актива будет низкой из-за необходимости быстрой продажи. В частности, представитель исследовательской и консалтинговой компании рынка недвижимости Hunter Housing Economics Брэд Хантер сказал Newsweek, что Мар-а-Лаго "не оценён достаточно высоко, чтобы покрыть все обязательства". По словам Хантера, в мире очень мало людей, обладающих ресурсами для покупки такой недвижимости, поэтому поиск покупателя может занять годы.
Суд ранее признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов и на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
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