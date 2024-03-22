Захарова раскритиковала нечеткие западные осуждения теракта в "Крокусе"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Применение Западом двойных стандартов на мировой арене, заигрывание с этим завело его в глубочайший кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя неконкретизированное осуждение любых форм терроризма, прозвучавшее после теракта в "Крокус сити холле". Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в связи с терактом заявил, что осуждает любую форму терроризма. Ведущий на радио Sputnik поинтересовался у Захаровой, что означает неконкретизированное осуждение Западом "терроризма в любых проявлениях". "Как недавно рассказал всему миру (глава дипломатии ЕС) Жозеп Боррель, есть прекрасные сады и дикие джунгли, понимаете, это заигрывание в двойные стандарты..., когда стандарт один, и мало того он очевиден и применяем к этой ситуации безоговорочно, это свидетельство глубочайшего кризиса Запада, опасного во всех проявлениях: и для них самих, и для мира в целом", - сказала Захарова. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Работа служб на месте пожара в "Крокусе". Кадры МЧС
МЧС России наращивает группировку на месте тушения пожара в Крокусе
Горящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Применение Западом двойных стандартов на мировой арене, заигрывание с этим завело его в глубочайший кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя неконкретизированное осуждение любых форм терроризма, прозвучавшее после теракта в "Крокус сити холле".
Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в связи с терактом заявил, что осуждает любую форму терроризма.
Ведущий на радио Sputnik поинтересовался у Захаровой, что означает неконкретизированное осуждение Западом "терроризма в любых проявлениях".
"Как недавно рассказал всему миру (глава дипломатии ЕС) Жозеп Боррель, есть прекрасные сады и дикие джунгли, понимаете, это заигрывание в двойные стандарты..., когда стандарт один, и мало того он очевиден и применяем к этой ситуации безоговорочно, это свидетельство глубочайшего кризиса Запада, опасного во всех проявлениях: и для них самих, и для мира в целом", - сказала Захарова.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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