https://ria.ru/20240322/terrorizm-1935111536.html

Захарова раскритиковала нечеткие западные осуждения теракта в "Крокусе"

Захарова раскритиковала нечеткие западные осуждения теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Захарова раскритиковала нечеткие западные осуждения теракта в "Крокусе"

Применение Западом двойных стандартов на мировой арене, заигрывание с этим завело его в глубочайший кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:50

2024-03-22T23:50

2024-03-22T23:50

теракт в "крокус сити холле"

россия

мария захарова

крокус

в мире

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Применение Западом двойных стандартов на мировой арене, заигрывание с этим завело его в глубочайший кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя неконкретизированное осуждение любых форм терроризма, прозвучавшее после теракта в "Крокус сити холле". Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в связи с терактом заявил, что осуждает любую форму терроризма. Ведущий на радио Sputnik поинтересовался у Захаровой, что означает неконкретизированное осуждение Западом "терроризма в любых проявлениях". "Как недавно рассказал всему миру (глава дипломатии ЕС) Жозеп Боррель, есть прекрасные сады и дикие джунгли, понимаете, это заигрывание в двойные стандарты..., когда стандарт один, и мало того он очевиден и применяем к этой ситуации безоговорочно, это свидетельство глубочайшего кризиса Запада, опасного во всех проявлениях: и для них самих, и для мира в целом", - сказала Захарова. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа служб на месте пожара в "Крокусе". Кадры МЧС МЧС России наращивает группировку на месте тушения пожара в Крокусе 2024-03-22T23:50 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, мария захарова, крокус, в мире