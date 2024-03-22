https://ria.ru/20240322/terminal-1934815311.html

В Москве разработан многофункциональный терминал оперативной связи

В Москве разработан многофункциональный терминал оперативной связи - РИА Новости, 22.03.2024

В Москве разработан многофункциональный терминал оперативной связи

В Москве начнут серийно производить новый многофункциональный терминал для организации диспетчерской связи, подключения к корпоративным, охранным или... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T07:13

2024-03-22T07:13

2024-03-22T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

сергей собянин

экономика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Москве начнут серийно производить новый многофункциональный терминал для организации диспетчерской связи, подключения к корпоративным, охранным или противопожарным системам, который может быть встроен в существующее оборудование в условиях ограниченного рабочего пространства, сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Дарья Степанова."В Москве активно развивается отрасль производства коммуникационного оборудования. Этому способствуют созданные в городе комфортные условия для бизнеса, а также широкий пул инструментов поддержки. Так, столичное предприятие разработало линейку встраиваемых многофункциональных терминалов для организации оперативно-диспетчерской связи, передачи сообщений и конференцсвязи. Уже с этого года устройство будут выпускать серийно", - привели в пресс-службе ДИПП слова Степановой.Производитель нового терминала компания "ЛОТЕС ТМ" расширяет свою линейку программно-технического комплекса автоматизации, оповещения и связи. При разработке терминала были также использованы возможности столичного "Банка технологий". Это бесплатный сервис подбора высокотехнологичных инструментов и инновационных ИТ-решений для цифровизации, автоматизации и масштабирования производства. Он также помогает производителям в поиске контрагентов по созданию ПО, аппаратных решений и сопутствующего оборудования.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что количество отечественных разработок в "Банке технологий", который был запущен в сентябре 2020 года, превысило 460, при этом только за минувший год там были размещены около 200 инструментов.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий, и около 100 малых. По поручению мэра Москвы реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности столицы, созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичный бизнес может воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в частности, целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, экономика