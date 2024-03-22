https://ria.ru/20240322/terkat-1935098327.html
Силовики продолжают работать у "Крокус Сити Холла"
Силовики продолжают работать у "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 22.03.2024
Силовики продолжают работать у "Крокус Сити Холла"
Правоохранительные органы продолжают работать у "Крокус сити холла", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:20
2024-03-22T23:20
2024-03-22T23:52
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935091784_0:178:3325:2048_1920x0_80_0_0_292469ad4593bf67147bd69cc248d71b.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы продолжают работать у "Крокус сити холла", передает корреспондент РИА Новости.На месте находится большое количество машин оперативных служб.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл"
Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы.
На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших.
Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
2024-03-22T23:20
true
PT0M53S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935091784_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_572649d4c26080ce6b2307525765bc1d.jpg
Работа служб на месте пожара в "Крокусе". Кадры МЧС
МЧС России наращивает группировку на месте тушения пожара в Крокусе
2024-03-22T23:20
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Происшествия
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы продолжают работать у "Крокус сити холла", передает корреспондент РИА Новости.
На месте находится большое количество машин оперативных служб.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.