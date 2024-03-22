https://ria.ru/20240322/terakt-1935114368.html

МИД Швейцарии выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

МИД Швейцарии выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

МИД Швейцарии выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Швейцария потрясена терактом под Москвой и выражает соболезнования семьям погибших, МИД внимательно следит за ситуацией, сообщило МИД страны в соцсети X. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T23:57

2024-03-22T23:57

2024-03-23T00:03

теракт в "крокус сити холле"

крокус

швейцария

происшествия

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ЖЕНЕВА, 23 мар – РИА Новости. Швейцария потрясена терактом под Москвой и выражает соболезнования семьям погибших, МИД внимательно следит за ситуацией, сообщило МИД страны в соцсети X."Швейцария потрясена нападением, в результате которого пострадали так много людей, и выражает свои самые искренние соболезнования семьям. МИД внимательно следит за развитием ситуации", - сказано в публикации.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

швейцария

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-22T23:57 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, швейцария, происшествия