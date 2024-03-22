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МИД Испании выразил солидарность с семьями пострадавших в "Крокусе"

МИД Испании выразил солидарность с семьями пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

МИД Испании выразил солидарность с семьями пострадавших в "Крокусе"

МИД Испании заявил, что потрясен новостями из России, где в Подмосковье произошел теракт, выразил солидарность с семьями жертв, осудил любую форму насилия. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T23:56

2024-03-22T23:56

2024-03-23T00:05

теракт в "крокус сити холле"

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происшествия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. МИД Испании заявил, что потрясен новостями из России, где в Подмосковье произошел теракт, выразил солидарность с семьями жертв, осудил любую форму насилия."Мы потрясены новостями из России. Мы выражаем солидарность с жертвами, их семьями и российским народом. Испания осуждает любую форму насилия", - говорится в заявлении МИД Испании в социальной сети X.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Обстановка у "Крокус сити холла" Правоохранительные органы продолжают работать у "Крокус сити холла", передает корреспондент РИА Новости 2024-03-22T23:56 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, испания, россия, крокус, происшествия