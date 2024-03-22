МИД Испании выразил солидарность с семьями пострадавших в "Крокусе"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. МИД Испании заявил, что потрясен новостями из России, где в Подмосковье произошел теракт, выразил солидарность с семьями жертв, осудил любую форму насилия."Мы потрясены новостями из России. Мы выражаем солидарность с жертвами, их семьями и российским народом. Испания осуждает любую форму насилия", - говорится в заявлении МИД Испании в социальной сети X.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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96
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353
60
353
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Обстановка у "Крокус сити холла"
Правоохранительные органы продолжают работать у "Крокус сити холла", передает корреспондент РИА Новости
Пожарный вертолет во время тушения горящей крыши концертного зала "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. МИД Испании заявил, что потрясен новостями из России, где в Подмосковье произошел теракт, выразил солидарность с семьями жертв, осудил любую форму насилия.
"Мы потрясены новостями из России. Мы выражаем солидарность с жертвами, их семьями и российским народом. Испания осуждает любую форму насилия", - говорится в заявлении МИД Испании в социальной сети X.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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