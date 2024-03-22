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Президент Италии осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Президент Италии осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Президент Италии осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Жестокий теракт в подмосковном "Крокус сити холле" требует самого решительного осуждения, борьба со всеми формами терроризма должна стать обязательством всего... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T23:55

2024-03-22T23:55

2024-03-23T00:02

теракт в "крокус сити холле"

италия

москва

крокус сити холл

происшествия

антонио таяни

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РИМ, 22 мар - РИА Новости. Жестокий теракт в подмосковном "Крокус сити холле" требует самого решительного осуждения, борьба со всеми формами терроризма должна стать обязательством всего международного сообщества, заявил президент Италии Серджо Маттарелла."Жестокий теракт… взывает к самому решительному осуждению. Ужас и презрение должны сопровождать насилие против всех невинных гражданских жертв. Борьба со всеми формами терроризма должна стать общим обязательством всего международного сообщества", - приводит слова Маттареллы канцелярия Квиринальского дворца.Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что правительство Италии осуждает любую форму терроризма, и выразил поддержку семьям жертв нападения в "Крокус Сити Холле". По его словам, дипучреждения страны не получали информации о пострадавших при теракте гражданах Италии.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Работа служб на месте пожара в "Крокусе". Кадры МЧС МЧС России наращивает группировку на месте тушения пожара в Крокусе 2024-03-22T23:55 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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италия, москва, крокус сити холл, происшествия, антонио таяни