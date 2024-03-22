https://ria.ru/20240322/terakt-1935110424.html

Во Франции выразили солидарность с россиянам после теракта в "Крокусе"

Во Франции выразили солидарность с россиянам после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Во Франции выразили солидарность с россиянам после теракта в "Крокусе"

Оппозиционные французские политики осуждают теракт в подмосковном Красногорске и выражают солидарность с россиянами. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:47

2024-03-22T23:47

2024-03-22T23:57

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

николя дюпон-эньян

крокус сити холл

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935100583_0:187:3074:1916_1920x0_80_0_0_2dc031565c14a089400b926b988d90dd.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Оппозиционные французские политики осуждают теракт в подмосковном Красногорске и выражают солидарность с россиянами. "Ужасный теракт... Вся моя солидарность с российским народом", - написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Депутат национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в свою очередь сравнил теракт с нападением на театр "Батаклан" во Франции в 2015 году. "Все мои мысли обращены к скорбящему российскому народу", - отметил политик в заявлении в X. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у "Крокус сити холла" Правоохранительные органы продолжают работать у "Крокус сити холла", передает корреспондент РИА Новости 2024-03-22T23:47 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, крокус, николя дюпон-эньян, крокус сити холл, происшествия