https://ria.ru/20240322/terakt-1935103884.html

Теракт в "Крокусе" поражает жестокостью, заявил патриарх Кирилл

Теракт в "Крокусе" поражает жестокостью, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 22.03.2024

Теракт в "Крокусе" поражает жестокостью, заявил патриарх Кирилл

Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" поражает своим цинизмом и жестокостью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, соболезнования которого... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:32

2024-03-22T23:32

2024-03-22T23:36

теракт в "крокус сити холле"

крокус

крокус сити холл

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935099309_0:228:3046:1941_1920x0_80_0_0_313b4022540a7a9ed8980ab0fc7632c1.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" поражает своим цинизмом и жестокостью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, соболезнования которого опубликованы на сайте РПЦ."Глубоко потрясен произошедшим терактом в концертном зале "Крокус сити холл", который унес множество жизней мирных людей. Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами", - написал патриарх Кирилл.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сброс воды на "Крокус" с пожарного вертолета тушение 2024-03-22T23:32 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, крокус сити холл, религия