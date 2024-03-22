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Теракт в "Крокусе" поражает жестокостью, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:32 22.03.2024 (обновлено: 23:36 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/terakt-1935103884.html
Теракт в "Крокусе" поражает жестокостью, заявил патриарх Кирилл
Теракт в "Крокусе" поражает жестокостью, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 22.03.2024
Теракт в "Крокусе" поражает жестокостью, заявил патриарх Кирилл
Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" поражает своим цинизмом и жестокостью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, соболезнования которого... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:32
2024-03-22T23:36
теракт в "крокус сити холле"
крокус
крокус сити холл
религия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" поражает своим цинизмом и жестокостью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, соболезнования которого опубликованы на сайте РПЦ."Глубоко потрясен произошедшим терактом в концертном зале "Крокус сити холл", который унес множество жизней мирных людей. Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами", - написал патриарх Кирилл.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Сброс воды на "Крокус" с пожарного вертолета
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крокус, крокус сити холл, религия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Крокус Сити Холл, Религия
Теракт в "Крокусе" поражает жестокостью, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: теракт в "Крокусе" поражает цинизмом и жестокостью

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии в оцеплении у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудник Росгвардии в оцеплении у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник Росгвардии в оцеплении у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" поражает своим цинизмом и жестокостью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, соболезнования которого опубликованы на сайте РПЦ.
"Глубоко потрясен произошедшим терактом в концертном зале "Крокус сити холл", который унес множество жизней мирных людей. Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами", - написал патриарх Кирилл.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусКрокус Сити ХоллРелигия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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