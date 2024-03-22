https://ria.ru/20240322/terakt-1935098498.html

ГУР Украины отрицает причастность Киева к теракту в "Крокус Сити Холле"

ГУР Украины отрицает причастность Киева к теракту в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

ГУР Украины отрицает причастность Киева к теракту в "Крокус Сити Холле"

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина непричастна к теракту в "Крокус сити холле". РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T23:21

2024-03-22T23:21

2024-03-23T00:36

теракт в "крокус сити холле"

украина

киев

крокус сити холл

происшествия

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крокус

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина непричастна к теракту в "Крокус сити холле".ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки."Украина абсолютно точно не имеет отношения к обстрелам, к этим событиям... Еще раз подчеркиваю, никакого отношения к терактам или стрельбе в "Крокус сити" Украина точно не имеет", - сказал Подоляк на видео, опубликованном в его Telegram-канале.МИД Украины заявил, что категорически отвергает обвинения в причастности Киева.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась, что у официальных лиц Вашингтона есть право делать "какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности". Дипломат добавила, что если у Вашингтона нет данных об организаторах теракта, то "Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции".Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Огонь опускается ниже по зданию. Кадры горящего "Крокуса" Верхние этажи "Крокуса" почти выгорели, огонь опустился ниже, передает корреспондент РИА Новости 2024-03-22T23:21 true PT0M11S

Огонь опускается ниже по зданию. Кадры горящего "Крокуса" Верхние этажи "Крокуса" почти выгорели, огонь опустился ниже, передает корреспондент РИА Новости 2024-03-22T23:21 true PT0M11S

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украина, киев, крокус сити холл, происшествия, михаил подоляк, крокус, андрей черняков, россия, видео