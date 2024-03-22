https://ria.ru/20240322/terakt-1935090252.html

Бастрыкин координирует работу на месте теракта в "Крокусе"

Бастрыкин координирует работу на месте теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Бастрыкин координирует работу на месте теракта в "Крокусе"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин координирует работу следствия на месте теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:02

2024-03-22T23:02

2024-03-22T23:10

теракт в "крокус сити холле"

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

россия

александр бастрыкин

светлана петренко

дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин координирует работу следствия на месте теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко."На месте координирует работу следственно-оперативной группы председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин Александр Иванович. Начаты первоначальные следственные действия", - сказала Петренко.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-22T23:02 true PT0M33S

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крокус, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, светлана петренко, дмитрий песков, происшествия