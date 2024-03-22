https://ria.ru/20240322/terakt-1935086469.html

МИД прокомментировал реакцию Вашингтона на теракт в "Крокусе"

МИД прокомментировал реакцию Вашингтона на теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

МИД прокомментировал реакцию Вашингтона на теракт в "Крокусе"

Реакция Вашингтона, где заявили, что Украина и украинцы непричастны к теракту в "Крокус сити холле", вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:54

2024-03-22T22:54

2024-03-22T23:02

теракт в "крокус сити холле"

вашингтон (штат)

крокус

крокус сити холл

россия

происшествия

мария захарова

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Реакция Вашингтона, где заявили, что Украина и украинцы непричастны к теракту в "Крокус сити холле", вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Есть реакции, вызывающие больше вопросов. Это, безусловно, реакция Вашингтона, который заявил о том, что не видит признаков, что Украина, и, как они сказали, украинцы сопричастны к теракту. На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности?" - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если у США есть достоверные данные по теракту в "Крокус сити холле", их необходимо незамедлительно передать российской стороне.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Пожар в "Крокусе" продолжается. Кадры из Красногорска Пожар в "Крокусе" продолжается. Кадры из Красногорска 2024-03-22T22:54 true PT0M19S

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вашингтон (штат), крокус, крокус сити холл, россия, происшествия, мария захарова