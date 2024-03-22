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Вице-президент Турции осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:06 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/terakt-1935066022.html
Вице-президент Турции осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
Вице-президент Турции осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Вице-президент Турции осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз выразил соболезнования России после теракта в "Крокус сити холле", призвал следить за деталями и заявлениями официальных... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:06
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россия
крокус сити холл
турция
красногорск
следственный комитет россии (ск рф)
теракт в "крокус сити холле"
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз выразил соболезнования России после теракта в "Крокус сити холле", призвал следить за деталями и заявлениями официальных лиц, по словам политика, террор - "беда всего мира". "Я выражаю соболезнования народу России. Сейчас необходимо следить за деталями, за заявлениями официальных лиц. Мы сейчас как раз говорили о терроре, это беда всего мира", - сказал вице-президент в прямом эфире на телеканале CNN Turk. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
россия
турция
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россия, крокус сити холл, турция, красногорск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео
Россия, Крокус Сити Холл, Турция, Красногорск, Следственный комитет России (СК РФ), Теракт в "Крокус Сити Холле", Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Вице-президент Турции осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз выразил соболезнования России после теракта в "Крокус сити холле", призвал следить за деталями и заявлениями официальных лиц, по словам политика, террор - "беда всего мира".
2024-03-22T22:06
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Вице-президент Турции осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Вице-президент Турции Йылмаз осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедики грузят в машину скорой помощи раненую женщину
Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину
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АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз выразил соболезнования России после теракта в "Крокус сити холле", призвал следить за деталями и заявлениями официальных лиц, по словам политика, террор - "беда всего мира".
"Я выражаю соболезнования народу России. Сейчас необходимо следить за деталями, за заявлениями официальных лиц. Мы сейчас как раз говорили о терроре, это беда всего мира", - сказал вице-президент в прямом эфире на телеканале CNN Turk.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрокус Сити ХоллТурцияКрасногорскСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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