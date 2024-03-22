https://ria.ru/20240322/terakt-1935066022.html

Вице-президент Турции осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Вице-президент Турции осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Вице-президент Турции осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз выразил соболезнования России после теракта в "Крокус сити холле", призвал следить за деталями и заявлениями официальных... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:06

2024-03-22T22:06

2024-03-22T22:06

россия

крокус сити холл

турция

красногорск

следственный комитет россии (ск рф)

теракт в "крокус сити холле"

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз выразил соболезнования России после теракта в "Крокус сити холле", призвал следить за деталями и заявлениями официальных лиц, по словам политика, террор - "беда всего мира". "Я выражаю соболезнования народу России. Сейчас необходимо следить за деталями, за заявлениями официальных лиц. Мы сейчас как раз говорили о терроре, это беда всего мира", - сказал вице-президент в прямом эфире на телеканале CNN Turk. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.

россия

турция

красногорск

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россия, крокус сити холл, турция, красногорск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео