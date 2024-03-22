https://ria.ru/20240322/terakt-1935060300.html
Белый дом не нашел признаков причастности Украины к теракту в Москве
Белый дом не нашел признаков причастности Украины к теракту в Москве - РИА Новости, 23.03.2024
Белый дом не нашел признаков причастности Украины к теракту в Москве
Вашингтон не видит признаков причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-22T21:48
2024-03-22T21:48
2024-03-23T00:22
в мире
украина
москва
россия
джон кирби
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935072983_0:71:2992:1755_1920x0_80_0_0_5dec4a3eab3c426fe4b7532cc96e17e5.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Вашингтон не видит признаков причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби."На данный момент нет признаков того, что Украина или украинцы были вовлечены в вооруженное нападение", — сказал он на брифинге для СМИ.При этом Кирби оговорился, что у Белого дома есть только предварительная информация. По его словам, США стараются получить дополнительные сведения. В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. В самом здании усилился пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
украина
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
2024-03-22T21:48
true
PT0M05S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935072983_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_5aa557b05a3147941ed0e2e9db945b41.jpg
Пожар в "Крокус сити холле"
пожар крокус
2024-03-22T21:48
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, москва, россия, джон кирби, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл, видео
В мире, Украина, Москва, Россия, Джон Кирби, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Белый дом не нашел признаков причастности Украины к теракту в Москве
Белый дом не нашел признаков причастности Украины к теракту в "Крокусе" Москве
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Вашингтон не видит признаков причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
«
"На данный момент нет признаков того, что Украина или украинцы были вовлечены в вооруженное нападение", — сказал он на брифинге для СМИ.
При этом Кирби оговорился, что у Белого дома есть только предварительная информация. По его словам, США стараются получить дополнительные сведения.
В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске
произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. В самом здании усилился пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.