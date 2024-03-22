https://ria.ru/20240322/terakt-1935060300.html

Белый дом не нашел признаков причастности Украины к теракту в Москве

Белый дом не нашел признаков причастности Украины к теракту в Москве - РИА Новости, 23.03.2024

Белый дом не нашел признаков причастности Украины к теракту в Москве

Вашингтон не видит признаков причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T21:48

2024-03-22T21:48

2024-03-23T00:22

в мире

украина

москва

россия

джон кирби

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935072983_0:71:2992:1755_1920x0_80_0_0_5dec4a3eab3c426fe4b7532cc96e17e5.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Вашингтон не видит признаков причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби."На данный момент нет признаков того, что Украина или украинцы были вовлечены в вооруженное нападение", — сказал он на брифинге для СМИ.При этом Кирби оговорился, что у Белого дома есть только предварительная информация. По его словам, США стараются получить дополнительные сведения. В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. В самом здании усилился пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T21:48 true PT0M05S

Пожар в "Крокус сити холле" пожар крокус 2024-03-22T21:48 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, москва, россия, джон кирби, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл, видео