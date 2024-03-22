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В Подольске отменят все массовые мероприятия из-за ЧП в "Крокус Сити Холле"
В Подольске отменят все массовые мероприятия из-за ЧП в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
В Подольске отменят все массовые мероприятия из-за ЧП в "Крокус Сити Холле"
Все массовые мероприятия в Подольске отменяются в связи с трагедией в Красногорске, сообщил глава городского круга Григорий Артамонов. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:40
2024-03-22T21:40
2024-03-22T21:40
подольск
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
крокус сити холл
красногорск
россия
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Все массовые мероприятия в Подольске отменяются в связи с трагедией в Красногорске, сообщил глава городского круга Григорий Артамонов. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. "В связи с трагической ситуацией, которая произошла сегодня в Crocus City Hall, мы отменяем ранее объявленные массовые мероприятия. Принятое решение направлено на усиление мер безопасности наших жителей и гостей городского округа, которая сейчас превыше всего", - отметил Артамонов в своем Telegram-канале. Также глава отметил, что обо всех изменениях в администрации сообщат дополнительно.
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
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подольск, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл, красногорск, россия
Подольск, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус Сити Холл, Красногорск, Россия, Теракт в "Крокус Сити Холле"
В Подольске отменят все массовые мероприятия из-за ЧП в "Крокус Сити Холле"
Артамонов: в Подольске отменят мероприятия из-за ЧП в "Крокус Сити Холле"