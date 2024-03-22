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В Госдуме призвали наказать виновных в теракте в "Крокус Сити Холле"
В Госдуме призвали наказать виновных в теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
В Госдуме призвали наказать виновных в теракте в "Крокус Сити Холле"
Люди, которые причастны к теракту в "Крокус Сити Холл", должны быть наказаны по всей строгости закона, написал депутат ГД Михаил Шеремет в своем... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:31
2024-03-22T21:31
2024-03-22T21:58
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крокус сити холл
михаил шеремет
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Люди, которые причастны к теракту в "Крокус Сити Холл", должны быть наказаны по всей строгости закона, написал депутат ГД Михаил Шеремет в своем Telegram-канале, а также призвал сплотиться и не поддаваться попыткам запугивания."Те, кто причастны к этому террористическому акту, должны быть наказаны по всей строгости закона. А мы, в свою очередь, должны сплотиться и не поддаваться подобным попыткам запугать нас", — заявил Шеремет.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле"
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
2024-03-22T21:31
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Госдума РФ, Крокус Сити Холл, Михаил Шеремет, Россия, Красногорск, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Теракт в "Крокус Сити Холле"
В Госдуме призвали наказать виновных в теракте в "Крокус Сити Холле"
Депутат Шеремет призвал наказать виновных в теракте в "Крокус Сити Холле"