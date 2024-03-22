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В Госдуме призвали наказать виновных в теракте в "Крокус Сити Холле"

В Госдуме призвали наказать виновных в теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

В Госдуме призвали наказать виновных в теракте в "Крокус Сити Холле"

Люди, которые причастны к теракту в "Крокус Сити Холл", должны быть наказаны по всей строгости закона, написал депутат ГД Михаил Шеремет в своем... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:31

2024-03-22T21:31

2024-03-22T21:58

госдума рф

крокус сити холл

михаил шеремет

россия

красногорск

происшествия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Люди, которые причастны к теракту в "Крокус Сити Холл", должны быть наказаны по всей строгости закона, написал депутат ГД Михаил Шеремет в своем Telegram-канале, а также призвал сплотиться и не поддаваться попыткам запугивания."Те, кто причастны к этому террористическому акту, должны быть наказаны по всей строгости закона. А мы, в свою очередь, должны сплотиться и не поддаваться подобным попыткам запугать нас", — заявил Шеремет.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле" Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. 2024-03-22T21:31 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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