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В Госдуме призвали наказать виновных в теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:31 22.03.2024 (обновлено: 21:58 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/terakt-1935053594.html
В Госдуме призвали наказать виновных в теракте в "Крокус Сити Холле"
В Госдуме призвали наказать виновных в теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
В Госдуме призвали наказать виновных в теракте в "Крокус Сити Холле"
Люди, которые причастны к теракту в "Крокус Сити Холл", должны быть наказаны по всей строгости закона, написал депутат ГД Михаил Шеремет в своем... РИА Новости, 22.03.2024
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госдума рф
крокус сити холл
михаил шеремет
россия
красногорск
происшествия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Люди, которые причастны к теракту в "Крокус Сити Холл", должны быть наказаны по всей строгости закона, написал депутат ГД Михаил Шеремет в своем Telegram-канале, а также призвал сплотиться и не поддаваться попыткам запугивания."Те, кто причастны к этому террористическому акту, должны быть наказаны по всей строгости закона. А мы, в свою очередь, должны сплотиться и не поддаваться подобным попыткам запугать нас", — заявил Шеремет.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле"
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
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госдума рф, крокус сити холл, видео, михаил шеремет, россия, красногорск, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Госдума РФ, Крокус Сити Холл, Михаил Шеремет, Россия, Красногорск, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Теракт в "Крокус Сити Холле"
В Госдуме призвали наказать виновных в теракте в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Люди, которые причастны к теракту в "Крокус Сити Холл", должны быть наказаны по всей строгости закона, написал депутат ГД Михаил Шеремет в своем Telegram-канале, а также призвал сплотиться и не поддаваться попыткам запугивания.
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В Госдуме призвали наказать виновных в теракте в "Крокус Сити Холле"

Депутат Шеремет призвал наказать виновных в теракте в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВозгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Люди, которые причастны к теракту в "Крокус Сити Холл", должны быть наказаны по всей строгости закона, написал депутат ГД Михаил Шеремет в своем Telegram-канале, а также призвал сплотиться и не поддаваться попыткам запугивания.
"Те, кто причастны к этому террористическому акту, должны быть наказаны по всей строгости закона. А мы, в свою очередь, должны сплотиться и не поддаваться подобным попыткам запугать нас", — заявил Шеремет.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Госдума РФКрокус Сити ХоллМихаил ШереметРоссияКрасногорскПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Москва
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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