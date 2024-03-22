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ФСБ рассказала о погибших при нападении на "Крокус Сити Холл"

ФСБ рассказала о погибших при нападении на "Крокус Сити Холл" - РИА Новости, 22.03.2024

ФСБ рассказала о погибших при нападении на "Крокус Сити Холл"

Погибшие и пострадавшие есть в результате нападения на "Крокус сити холл" в Подмосковье, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:28

2024-03-22T21:28

2024-03-22T21:30

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Погибшие и пострадавшие есть в результате нападения на "Крокус сити холл" в Подмосковье, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."В результате нападения на "Крокус сити холл" в Москве есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

московская область (подмосковье)

москва

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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл, видео, московская область (подмосковье), москва