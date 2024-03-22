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ФСБ рассказала о погибших при нападении на "Крокус Сити Холл"
ФСБ рассказала о погибших при нападении на "Крокус Сити Холл" - РИА Новости, 22.03.2024
ФСБ рассказала о погибших при нападении на "Крокус Сити Холл"
Погибшие и пострадавшие есть в результате нападения на "Крокус сити холл" в Подмосковье, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:28
2024-03-22T21:28
2024-03-22T21:30
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Погибшие и пострадавшие есть в результате нападения на "Крокус сити холл" в Подмосковье, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."В результате нападения на "Крокус сити холл" в Москве есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.
московская область (подмосковье)
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Пожар в "Крокус сити холле"
пожар крокус
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл, видео, московская область (подмосковье), москва
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье), Москва
ФСБ рассказала о погибших при нападении на "Крокус Сити Холл"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Погибшие и пострадавшие есть в результате нападения на "Крокус сити холл" в Подмосковье, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
2024-03-22T21:28
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ФСБ рассказала о погибших при нападении на "Крокус Сити Холл"
ФСБ рассказала о погибших и пострадавших при нападении на "Крокус Сити Холл"