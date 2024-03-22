https://ria.ru/20240322/tatarstan-1935075093.html

В Татарстане отменили все массовые мероприятия

В Татарстане отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 22.03.2024

В Татарстане отменили все массовые мероприятия

Все массовые мероприятия отменены в Татарстане в субботу в связи с трагедией в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:29

2024-03-22T22:29

2024-03-22T22:56

теракт в "крокус сити холле"

москва

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. Все массовые мероприятия отменены в Татарстане в субботу в связи с трагедией в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба главы республики."Решением раиса (главы) республики в Татарстане завтра отменены все массовые мероприятия", - говорится в сообщении.Рустам Минниханов выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии. "Всем сердцем с Вами", - написал он в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт музыкальной группы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл" Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы. На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших. Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте. 2024-03-22T22:29 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, казань