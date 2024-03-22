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В Госдуме предложили выставить у посольства Франции уничтоженный танк - РИА Новости, 22.03.2024
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06:07 22.03.2024 (обновлено: 12:49 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/tank-1934835856.html
В Госдуме предложили выставить у посольства Франции уничтоженный танк
В Госдуме предложили выставить у посольства Франции уничтоженный танк - РИА Новости, 22.03.2024
В Госдуме предложили выставить у посольства Франции уничтоженный танк
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выставить перед посольством Франции в Москве один из уничтоженных на Украине французских танков. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T06:07
2024-03-22T12:49
в мире
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госдума рф
султан хамзаев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выставить перед посольством Франции в Москве один из уничтоженных на Украине французских танков. Российские войска в зоне СВО уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, также были уничтожены несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC. "С учетом агрессивной риторики президента Франции (Эммануэля Макрона - ред.) последних дней, его желания поиграть мускулами и жизнями простого французского народа, отправив их на верную смерть, предлагаю организовать у посольства Франции в Москве экспозицию уничтоженного французского танка AMX-10RC, предоставленного Украине Францией", - сказал он РИА Новости. Хамзаев отметил, что "сами враги России" утверждают, что они оказались "непрактичны". "Это будет хорошим напоминанием Макрону и ему подобным о непрактичности самой Франции влезать в дела СВО. Были сожженные танки, теперь будут жертвы", - добавил парламентарий. Ранее Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
https://ria.ru/20240321/rossiya-1934611101.html
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в мире, франция, украина, россия, госдума рф, султан хамзаев
В мире, Франция, Украина, Россия, Госдума РФ, Султан Хамзаев
В Госдуме предложили выставить у посольства Франции уничтоженный танк

Депутат Хамзаев предложил выставить у посольства Франции уничтоженный танк

© РИА Новости / Артур Шайхутдинов | Перейти в медиабанкТрофейный французский AMX-10RC
Трофейный французский AMX-10RC - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Артур Шайхутдинов
Перейти в медиабанк
Трофейный французский AMX-10RC. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выставить перед посольством Франции в Москве один из уничтоженных на Украине французских танков.
Российские войска в зоне СВО уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, также были уничтожены несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.
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"С учетом агрессивной риторики президента Франции (Эммануэля Макрона - ред.) последних дней, его желания поиграть мускулами и жизнями простого французского народа, отправив их на верную смерть, предлагаю организовать у посольства Франции в Москве экспозицию уничтоженного французского танка AMX-10RC, предоставленного Украине Францией", - сказал он РИА Новости.
Хамзаев отметил, что "сами враги России" утверждают, что они оказались "непрактичны". "Это будет хорошим напоминанием Макрону и ему подобным о непрактичности самой Франции влезать в дела СВО. Были сожженные танки, теперь будут жертвы", - добавил парламентарий.
Ранее Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
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