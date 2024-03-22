https://ria.ru/20240322/taksi-1935114797.html

"Яндекс Такси" вернет деньги за оплаченные поездки в районе "Крокуса"

"Яндекс Такси" вернет деньги за оплаченные поездки в районе "Крокуса" - РИА Новости, 23.03.2024

"Яндекс Такси" вернет деньги за оплаченные поездки в районе "Крокуса"

"Яндекс Такси" вернет пассажирам деньги за оплаченные ранее поездки из района "Крокус сити холла" в Подмосковье, сообщил пресс-секретарь ГКУ "Организатор... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T23:59

2024-03-22T23:59

2024-03-23T00:39

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Яндекс Такси" вернет пассажирам деньги за оплаченные ранее поездки из района "Крокус сити холла" в Подмосковье, сообщил пресс-секретарь ГКУ "Организатор перевозок" Дмитрий Бочков. "Яндекс Такси" сделали бесплатными для пассажиров все поездки из района "Крокус сити холла". За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней", - сказал Бочков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

крокус сити холл