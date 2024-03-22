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В Нижегородской области ввели ограничения на работу в такси для иностранцев - РИА Новости, 22.03.2024
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19:09 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/taksi-1935023982.html
В Нижегородской области ввели ограничения на работу в такси для иностранцев
В Нижегородской области ввели ограничения на работу в такси для иностранцев - РИА Новости, 22.03.2024
В Нижегородской области ввели ограничения на работу в такси для иностранцев
Нижегородским компаниям запретили нанимать на работу водителями такси иностранцев, трудящихся в России на основании миграционного патента. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:09
2024-03-22T19:09
общество
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Нижегородским компаниям запретили нанимать на работу водителями такси иностранцев, трудящихся в России на основании миграционного патента. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона. "Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами на территории Нижегородской области иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по следующему виду экономической деятельности… - деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем", - говорится в тексте указа. Отмечается, что указ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования – 22 марта.
https://ria.ru/20240220/taksi-1928587272.html
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общество, нижегородская область, россия
Общество, Нижегородская область, Россия
В Нижегородской области ввели ограничения на работу в такси для иностранцев

Нижегородским компаниям запретили нанимать на работу в такси иностранцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили такси
Автомобили такси - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили такси. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Нижегородским компаниям запретили нанимать на работу водителями такси иностранцев, трудящихся в России на основании миграционного патента.
Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.
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"Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами на территории Нижегородской области иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по следующему виду экономической деятельности… - деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем", - говорится в тексте указа.
Отмечается, что указ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования – 22 марта.
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