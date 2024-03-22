https://ria.ru/20240322/taksi-1935023982.html

В Нижегородской области ввели ограничения на работу в такси для иностранцев

В Нижегородской области ввели ограничения на работу в такси для иностранцев - РИА Новости, 22.03.2024

В Нижегородской области ввели ограничения на работу в такси для иностранцев

Нижегородским компаниям запретили нанимать на работу водителями такси иностранцев, трудящихся в России на основании миграционного патента. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:09

2024-03-22T19:09

2024-03-22T19:09

общество

нижегородская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924563_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_6a6186ee7b7cefe9cabd2d9d177cbc19.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Нижегородским компаниям запретили нанимать на работу водителями такси иностранцев, трудящихся в России на основании миграционного патента. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона. "Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами на территории Нижегородской области иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по следующему виду экономической деятельности… - деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем", - говорится в тексте указа. Отмечается, что указ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования – 22 марта.

https://ria.ru/20240220/taksi-1928587272.html

https://ria.ru/20240215/taksi-1927547791.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, нижегородская область, россия