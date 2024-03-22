https://ria.ru/20240322/svo-1934935899.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 22.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Российские военнослужащие за неделю нанесли поражение украинским войскам на купянском направлении и отразили 12 контратак, потери Киева за это время здесь... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:29

2024-03-22T14:29

2024-03-22T14:37

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю нанесли поражение украинским войскам на купянском направлении и отразили 12 контратак, потери Киева за это время здесь составили до 400 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Берестовое, Кисловка, Ягодное, Тимковка Харьковской области, Червоная Диброва и Надия Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 16 по 22 марта.Отмечается, что за это время были отражены 13 контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад, а также 18-й бригады нацгвардии Украины в районах Синьковки в Харьковской области и Тернов в ДНР."Потери противника составили до 400 военнослужащих, три танка, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240322/energosistema-1934863897.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, киев