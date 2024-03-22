https://ria.ru/20240322/svo-1934905747.html

Песков уточнил заявление, что Россия находится в состоянии войны

Песков уточнил заявление, что Россия находится в состоянии войны - РИА Новости, 22.03.2024

Песков уточнил заявление, что Россия находится в состоянии войны

Правовой статус СВО не изменился: де-юре это спецоперация, но де-факто с подключением коллективного Запада это стало для России войной, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:58

2024-03-22T12:58

2024-03-22T12:58

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правовой статус СВО не изменился: де-юре это спецоперация, но де-факто с подключением коллективного Запада это стало для России войной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция де-юре. Но де-факто, фактически для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт", - сказал он журналистам. На реплику журналиста о том, что при этом многие осуждены за использование лозунгов со словом "война", Песков призвал не путать контексты. "Это неуместное сравнение, потому что там иной контекст", - сказал Песков. "В разном контексте слово "война" употребляется. Вы просто сравните, какой контекст у меня, и какой контекст в тех случаях, которые вы приводите", - добавил он. Ранее в интервью сайту "Аргументы и факты" Песков заявил, что после того как Запад стал участником конфликта на Украине, СВО стала войной, и Россия сейчас находится в состоянии войны.

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, дмитрий песков, безопасность