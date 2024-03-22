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Песков уточнил заявление, что Россия находится в состоянии войны - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/svo-1934905747.html
Песков уточнил заявление, что Россия находится в состоянии войны
Песков уточнил заявление, что Россия находится в состоянии войны - РИА Новости, 22.03.2024
Песков уточнил заявление, что Россия находится в состоянии войны
Правовой статус СВО не изменился: де-юре это спецоперация, но де-факто с подключением коллективного Запада это стало для России войной, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:58
2024-03-22T12:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правовой статус СВО не изменился: де-юре это спецоперация, но де-факто с подключением коллективного Запада это стало для России войной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция де-юре. Но де-факто, фактически для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт", - сказал он журналистам. На реплику журналиста о том, что при этом многие осуждены за использование лозунгов со словом "война", Песков призвал не путать контексты. "Это неуместное сравнение, потому что там иной контекст", - сказал Песков. "В разном контексте слово "война" употребляется. Вы просто сравните, какой контекст у меня, и какой контекст в тех случаях, которые вы приводите", - добавил он. Ранее в интервью сайту "Аргументы и факты" Песков заявил, что после того как Запад стал участником конфликта на Украине, СВО стала войной, и Россия сейчас находится в состоянии войны.
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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россия, украина, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков уточнил заявление, что Россия находится в состоянии войны

Песков: правовой статус СВО сохранился, но для России де-факто она стала войной

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правовой статус СВО не изменился: де-юре это спецоперация, но де-факто с подключением коллективного Запада это стало для России войной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция де-юре. Но де-факто, фактически для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт", - сказал он журналистам.
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На реплику журналиста о том, что при этом многие осуждены за использование лозунгов со словом "война", Песков призвал не путать контексты.
"Это неуместное сравнение, потому что там иной контекст", - сказал Песков. "В разном контексте слово "война" употребляется. Вы просто сравните, какой контекст у меня, и какой контекст в тех случаях, которые вы приводите", - добавил он.
Ранее в интервью сайту "Аргументы и факты" Песков заявил, что после того как Запад стал участником конфликта на Украине, СВО стала войной, и Россия сейчас находится в состоянии войны.
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