https://ria.ru/20240322/sud-1934904644.html

ВС вступился за родителей в истории с поджогом их ребенком чужой машины

ВС вступился за родителей в истории с поджогом их ребенком чужой машины - РИА Новости, 22.03.2024

ВС вступился за родителей в истории с поджогом их ребенком чужой машины

Родители должны компенсировать вред, причиненный их детьми, только если они не присматривают за ними и безответственно относятся к воспитанию, сказано в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:56

2024-03-22T12:56

2024-03-22T14:34

происшествия

россия

верхняя пышма

свердловская область

opel astra

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Родители должны компенсировать вред, причиненный их детьми, только если они не присматривают за ними и безответственно относятся к воспитанию, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Суд рассмотрел спор жителей города Верхняя Пышма Свердловской области. Согласно выводам суда первой инстанции, ребенок во время прогулки с отцом нашел на детской площадке зажигалку, спрятался за припаркованным во дворе автомобилем Opel Astra и "из интереса" поджег этой зажигалкой бампер машины. Когда начался пожар, он испугался, выкинул зажигалку и ничего не рассказал взрослым. Пожарные установили, что причиной пожара был именно поджог, поскольку неисправности электропроводки не было, как и следов легковоспламеняющихся средств. По камерам наблюдения мальчика вычислили, и он признался. Уголовное дело возбуждать не стали, поскольку ребенок еще не достиг возраста ответственности, но хозяйка машины обратилась в суд. Тот обязал родителей мальчика выплатить почти 500 тысяч рублей - во столько обошелся ремонт машины. Родители возражали - момент поджога на камеры не попал, во дворе гуляли и другие дети, а все доказательства основаны лишь на словах ребенка. Спор дошел до Верховного суда РФ, который отправил дело на пересмотр, обязав при новом рассмотрении не полагаться только на объяснения малолетнего, а уточнить все обстоятельства дела, например, провести пожарно-техническую экспертизу "на предмет возможности поджога малолетним ребенком бампера автомобиля при использовании карманной зажигалки". Также суду предстоит выяснить, должным ли образом родители следили за сыном и как относились к его воспитанию". ВС РФ указал, что суд поверил в показания ребенка и не проверил их фактическую достоверность. "Родители отвечают за вред, причиненный малолетним, если они не осуществляли должный надзор за ним в момент причинения вреда. Таким образом, условием ответственности родителей является их собственное виновное поведение. При этом под виной родителей понимается как неосуществление ими должного надзора за малолетними, так и безответственное отношение к их воспитанию", - указал суд.

https://ria.ru/20240320/opeka-1934503599.html

https://ria.ru/20240320/poboi-1934496770.html

россия

верхняя пышма

свердловская область

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происшествия, россия, верхняя пышма, свердловская область, opel astra