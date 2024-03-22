https://ria.ru/20240322/sud-1934868694.html

Новосибирский облсуд оставил в силе решение об аресте актера Кологривого

Новосибирский облсуд оставил в силе решение об аресте актера Кологривого - РИА Новости, 22.03.2024

Новосибирский облсуд оставил в силе решение об аресте актера Кологривого

Новосибирский областной суд отклонил протест прокуратуры и подтвердил решение суда об аресте актера Никиты Кологривого на семь суток по делу о хулиганстве,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T10:58

2024-03-22T10:58

2024-03-22T11:07

новосибирский областной суд

происшествия

новосибирск

никита кологривый

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НОВОСИБИРСК, 22 мар - РИА Новости. Новосибирский областной суд отклонил протест прокуратуры и подтвердил решение суда об аресте актера Никиты Кологривого на семь суток по делу о хулиганстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за ночной дебош в местном баре. Ему вменили мелкое хулиганство. Прокуратура обжаловала это решение, посчитав наказание мягким.В суде представитель прокуратуры просила назначить актеру из сериала "Слово пацана" 15 суток ареста, а адвокат просил ограничиться штрафом или арестом на одни сутки. В пятницу Новосибирский областной суд рассмотрел жалобу прокурора на решение Центрального районного суда Новосибирска об аресте на семь суток для Кологрового."Судебное постановление является мотивированным... Назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному. Оснований для изменений или отмены решения суда не имеется", - сказал судья.

https://ria.ru/20240204/kologrivyy-1925314927.html

https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934665361.html

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новосибирский областной суд, происшествия, новосибирск, никита кологривый