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В Новосибирске начали рассматривать жалобу на наказание Кологривому - РИА Новости, 22.03.2024
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10:08 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/sud-1934860047.html
В Новосибирске начали рассматривать жалобу на наказание Кологривому
В Новосибирске начали рассматривать жалобу на наказание Кологривому - РИА Новости, 22.03.2024
В Новосибирске начали рассматривать жалобу на наказание Кологривому
Новосибирский областной суд начал рассматривать жалобу прокурора на решение Центрального районного суда Новосибирска об аресте на семь суток для актера Никиты... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:08
2024-03-22T10:08
происшествия
новосибирск
новосибирская область
никита кологривый
новосибирский областной суд
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НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Новосибирский областной суд начал рассматривать жалобу прокурора на решение Центрального районного суда Новосибирска об аресте на семь суток для актера Никиты Кологрового, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. "Сейчас в Новосибирском областном суде идет рассмотрение протеста и.о. прокурора Центрального района на постановление Центрального районного суда Новосибирска от 21 марта 2024 года в отношении Никиты Кологривого по делу об административном правонарушении за нарушение общественного порядка (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении. По данным управления, актера уже доставили в суд. Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за ночной дебош в местном баре. Ему вменили мелкое хулиганство. Прокуратура обжаловала это решение, посчитав наказание мягким. В суде представитель прокуратуры просила назначить актеру из сериала "Слово пацана" 15 суток ареста, а адвокат просил ограничиться штрафом или арестом на одни сутки.
https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934665361.html
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, никита кологривый, новосибирский областной суд
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Никита Кологривый, Новосибирский областной суд
В Новосибирске начали рассматривать жалобу на наказание Кологривому

Новосибирский суд начал рассматривать жалобу прокурора на наказание Кологривому

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу актера Н. Кологривого в Новосибирске
Заседание суда по делу актера Н. Кологривого в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заседание суда по делу актера Н. Кологривого в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Новосибирский областной суд начал рассматривать жалобу прокурора на решение Центрального районного суда Новосибирска об аресте на семь суток для актера Никиты Кологрового, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
«
"Сейчас в Новосибирском областном суде идет рассмотрение протеста и.о. прокурора Центрального района на постановление Центрального районного суда Новосибирска от 21 марта 2024 года в отношении Никиты Кологривого по делу об административном правонарушении за нарушение общественного порядка (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении.
Заседание суда по делу актера Н. Кологривого в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Актер Кологривый пообещал доказать, что он достойный член общества
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По данным управления, актера уже доставили в суд.
Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за ночной дебош в местном баре. Ему вменили мелкое хулиганство. Прокуратура обжаловала это решение, посчитав наказание мягким.
В суде представитель прокуратуры просила назначить актеру из сериала "Слово пацана" 15 суток ареста, а адвокат просил ограничиться штрафом или арестом на одни сутки.
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ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьНикита КологривыйНовосибирский областной суд
 
 
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