https://ria.ru/20240322/sud-1934860047.html

В Новосибирске начали рассматривать жалобу на наказание Кологривому

В Новосибирске начали рассматривать жалобу на наказание Кологривому - РИА Новости, 22.03.2024

В Новосибирске начали рассматривать жалобу на наказание Кологривому

Новосибирский областной суд начал рассматривать жалобу прокурора на решение Центрального районного суда Новосибирска об аресте на семь суток для актера Никиты... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T10:08

2024-03-22T10:08

2024-03-22T10:08

происшествия

новосибирск

новосибирская область

никита кологривый

новосибирский областной суд

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НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Новосибирский областной суд начал рассматривать жалобу прокурора на решение Центрального районного суда Новосибирска об аресте на семь суток для актера Никиты Кологрового, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. "Сейчас в Новосибирском областном суде идет рассмотрение протеста и.о. прокурора Центрального района на постановление Центрального районного суда Новосибирска от 21 марта 2024 года в отношении Никиты Кологривого по делу об административном правонарушении за нарушение общественного порядка (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении. По данным управления, актера уже доставили в суд. Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за ночной дебош в местном баре. Ему вменили мелкое хулиганство. Прокуратура обжаловала это решение, посчитав наказание мягким. В суде представитель прокуратуры просила назначить актеру из сериала "Слово пацана" 15 суток ареста, а адвокат просил ограничиться штрафом или арестом на одни сутки.

https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934665361.html

https://ria.ru/20240204/kologrivyy-1925314927.html

новосибирск

новосибирская область

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происшествия, новосибирск, новосибирская область, никита кологривый, новосибирский областной суд