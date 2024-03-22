https://ria.ru/20240322/sud-1934839999.html

В Приморье осудят преступную группу из 13 человек за диверсии

В Приморье осудят преступную группу из 13 человек за диверсии - РИА Новости, 22.03.2024

В Приморье осудят преступную группу из 13 человек за диверсии

Второй Восточный окружной военный суд в Чите рассмотрит дело 13 членов преступной группы, которых обвиняют в диверсиях на железной дороге и покушении на... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T07:31

2024-03-22T07:31

2024-03-22T07:31

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приморский край

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ЧИТА, 22 мар - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Чите рассмотрит дело 13 членов преступной группы, которых обвиняют в диверсиях на железной дороге и покушении на совершение теракта в воинской части Приморского края, сообщается на сайте суда. "Во 2-й Восточный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении 13 лиц, обвиняемых в диверсиях… Члены преступной группы, в разных вариантах состава ее участников, в период с декабря 2022 года по январь 2023 года, руководствуясь корыстными мотивами, совершали диверсии на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения на территориях города Москвы и Красноярского края, а также покушение на совершение террористического акта в одной из воинских частей Приморского края", - говорится в сообщении. По версии следствия, группу организовало неустановленное лицо для подрыва экономической безопасности и обороноспособности России, а также для дестабилизации деятельности органов власти РФ и воздействия на принятие ими решения о прекращении участия в специальной военной операции на территории Украины. "Объектами совершенных ими диверсий являлись принадлежащие ОАО "РЖД" шкафы, предназначенные для безопасного и бесперебойного регулирования движения поездов, предотвращения возможного столкновения пассажирских и грузовых поездов, электровоз, а также трансформаторные подстанции, предназначенные для энергообеспечения жителей населенных пунктов и социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений", - уточняется на сайте.

https://ria.ru/20240321/gosizmena-1934792761.html

https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934830517.html

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происшествия, россия, чита, приморский край