Рейтинг@Mail.ru
В Приморье осудят преступную группу из 13 человек за диверсии - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/sud-1934839999.html
В Приморье осудят преступную группу из 13 человек за диверсии
В Приморье осудят преступную группу из 13 человек за диверсии - РИА Новости, 22.03.2024
В Приморье осудят преступную группу из 13 человек за диверсии
Второй Восточный окружной военный суд в Чите рассмотрит дело 13 членов преступной группы, которых обвиняют в диверсиях на железной дороге и покушении на... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T07:31
2024-03-22T07:31
происшествия
россия
чита
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
ЧИТА, 22 мар - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Чите рассмотрит дело 13 членов преступной группы, которых обвиняют в диверсиях на железной дороге и покушении на совершение теракта в воинской части Приморского края, сообщается на сайте суда. "Во 2-й Восточный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении 13 лиц, обвиняемых в диверсиях… Члены преступной группы, в разных вариантах состава ее участников, в период с декабря 2022 года по январь 2023 года, руководствуясь корыстными мотивами, совершали диверсии на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения на территориях города Москвы и Красноярского края, а также покушение на совершение террористического акта в одной из воинских частей Приморского края", - говорится в сообщении. По версии следствия, группу организовало неустановленное лицо для подрыва экономической безопасности и обороноспособности России, а также для дестабилизации деятельности органов власти РФ и воздействия на принятие ими решения о прекращении участия в специальной военной операции на территории Украины. "Объектами совершенных ими диверсий являлись принадлежащие ОАО "РЖД" шкафы, предназначенные для безопасного и бесперебойного регулирования движения поездов, предотвращения возможного столкновения пассажирских и грузовых поездов, электровоз, а также трансформаторные подстанции, предназначенные для энергообеспечения жителей населенных пунктов и социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений", - уточняется на сайте.
https://ria.ru/20240321/gosizmena-1934792761.html
https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934830517.html
россия
чита
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, чита, приморский край
Происшествия, Россия, Чита, Приморский край
В Приморье осудят преступную группу из 13 человек за диверсии

В Приморье осудят преступную группу из 13 человек за диверсии на ж/д

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 22 мар - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Чите рассмотрит дело 13 членов преступной группы, которых обвиняют в диверсиях на железной дороге и покушении на совершение теракта в воинской части Приморского края, сообщается на сайте суда.
"Во 2-й Восточный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении 13 лиц, обвиняемых в диверсиях… Члены преступной группы, в разных вариантах состава ее участников, в период с декабря 2022 года по январь 2023 года, руководствуясь корыстными мотивами, совершали диверсии на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения на территориях города Москвы и Красноярского края, а также покушение на совершение террористического акта в одной из воинских частей Приморского края", - говорится в сообщении.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В Пензенской области мужчину заподозрили в госизмене
Вчера, 19:44
По версии следствия, группу организовало неустановленное лицо для подрыва экономической безопасности и обороноспособности России, а также для дестабилизации деятельности органов власти РФ и воздействия на принятие ими решения о прекращении участия в специальной военной операции на территории Украины.
"Объектами совершенных ими диверсий являлись принадлежащие ОАО "РЖД" шкафы, предназначенные для безопасного и бесперебойного регулирования движения поездов, предотвращения возможного столкновения пассажирских и грузовых поездов, электровоз, а также трансформаторные подстанции, предназначенные для энергообеспечения жителей населенных пунктов и социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений", - уточняется на сайте.
Ситуация на месте в Петропавловско-Камчатском, мужчина удерживает женщину силой, угрожает расправой
На Камчатке задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках
03:14
 
ПроисшествияРоссияЧитаПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала