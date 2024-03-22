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Прокурор Московской области прибыл на место ЧП в "Крокус Сити Холле"
Прокурор Московской области прибыл на место ЧП в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Прокурор Московской области прибыл на место ЧП в "Крокус Сити Холле"
Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл", по поручению генпрокурора он координирует работу... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:44
2024-03-22T21:44
2024-03-22T21:44
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл", по поручению генпрокурора он координирует работу правоохранителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."По поручению Игоря Краснова прокурор Московской области выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл"… Координирует деятельность специальных служб и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.По информации ведомства, количество пострадавших уточняется, в здании развлекательного центра начался пожар, идет эвакуация граждан.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
2024-03-22T21:44
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PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крокус сити холл, московская область (подмосковье), видео
Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье), Теракт в "Крокус Сити Холле"
Прокурор Московской области прибыл на место ЧП в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл", по поручению генпрокурора он координирует работу правоохранителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
2024-03-22T21:44
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PT0M05S
Прокурор Московской области прибыл на место ЧП в "Крокус Сити Холле"
Прокурор Московской области прибыл на место ЧП в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл", по поручению генпрокурора он координирует работу правоохранителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"По поручению Игоря Краснова прокурор Московской области выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл"… Координирует деятельность специальных служб и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, количество пострадавших уточняется, в здании развлекательного центра начался пожар, идет эвакуация граждан.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.