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Прокурор Московской области прибыл на место ЧП в "Крокус Сити Холле"

Прокурор Московской области прибыл на место ЧП в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Прокурор Московской области прибыл на место ЧП в "Крокус Сити Холле"

Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл", по поручению генпрокурора он координирует работу... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:44

2024-03-22T21:44

2024-03-22T21:44

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл", по поручению генпрокурора он координирует работу правоохранителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."По поручению Игоря Краснова прокурор Московской области выехал на место происшествия в "Крокус Сити Холл"… Координирует деятельность специальных служб и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.По информации ведомства, количество пострадавших уточняется, в здании развлекательного центра начался пожар, идет эвакуация граждан.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T21:44 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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