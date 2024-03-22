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МИД России призвал мировое сообщество осудить теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:27 22.03.2024 (обновлено: 21:36 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/strelba-1935052843.html
МИД России призвал мировое сообщество осудить теракт в "Крокус Сити Холле"
МИД России призвал мировое сообщество осудить теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
МИД России призвал мировое сообщество осудить теракт в "Крокус Сити Холле"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все мировое сообщество должно осудить трагические события в концертном зале "Крокус сити холл" в... РИА Новости, 22.03.2024
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2024-03-22T21:36
россия
крокус сити холл
крокус
красногорск
мария захарова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все мировое сообщество должно осудить трагические события в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье.ФСБ России сообщила РИА Новости в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры."Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!" - написала Захарова в своем Telegram-канале.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
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россия, крокус сити холл, крокус, видео, красногорск, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Крокус Сити Холл, Крокус, Красногорск, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле"
МИД России призвал мировое сообщество осудить теракт в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все мировое сообщество должно осудить трагические события в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье.
2024-03-22T21:27
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МИД России призвал мировое сообщество осудить теракт в "Крокус Сити Холле"

Захарова призвала мировое сообщество осудить теракт в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВозгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все мировое сообщество должно осудить трагические события в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье.
ФСБ России сообщила РИА Новости в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
"Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрокус Сити ХоллКрокусКрасногорскМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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