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МИД России призвал мировое сообщество осудить теракт в "Крокус Сити Холле"

МИД России призвал мировое сообщество осудить теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

МИД России призвал мировое сообщество осудить теракт в "Крокус Сити Холле"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все мировое сообщество должно осудить трагические события в концертном зале "Крокус сити холл" в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:27

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2024-03-22T21:36

россия

крокус сити холл

крокус

красногорск

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все мировое сообщество должно осудить трагические события в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье.ФСБ России сообщила РИА Новости в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры."Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!" - написала Захарова в своем Telegram-канале.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж

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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T21:27 true PT0M05S

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