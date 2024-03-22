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У "Крокус Сити Холла" работают около 70 бригад скорой - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:27 22.03.2024 (обновлено: 21:46 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/strelba-1935052652.html
У "Крокус Сити Холла" работают около 70 бригад скорой
У "Крокус Сити Холла" работают около 70 бригад скорой - РИА Новости, 22.03.2024
У "Крокус Сити Холла" работают около 70 бригад скорой
Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) работает для спасения людей на месте ЧП в "Крокус сити холле", дежурят более 70 бригад скорой помощи, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:27
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крокус сити холл
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
андрей воробьев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в "крокус сити холле"
крокус
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) работает для спасения людей на месте ЧП в "Крокус сити холле", дежурят более 70 бригад скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."На месте делается все для спасения людей. Работает СОБР. Около Крокуса более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
московская область (подмосковье)
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крокус сити холл, происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, видео
Крокус Сити Холл, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Андрей Воробьев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус
У "Крокус Сити Холла" работают около 70 бригад скорой
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) работает для спасения людей на месте ЧП в "Крокус сити холле", дежурят более 70 бригад скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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У "Крокус Сити Холла" работают около 70 бригад скорой

Воробьев: у "Крокус Сити Холла" в Москве работают около 70 бригад скорой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВозгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) работает для спасения людей на месте ЧП в "Крокус сити холле", дежурят более 70 бригад скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"На месте делается все для спасения людей. Работает СОБР. Около Крокуса более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КрасногорскАндрей ВоробьевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Крокус
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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