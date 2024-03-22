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У "Крокус Сити Холла" работают около 70 бригад скорой

У "Крокус Сити Холла" работают около 70 бригад скорой - РИА Новости, 22.03.2024

У "Крокус Сити Холла" работают около 70 бригад скорой

Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) работает для спасения людей на месте ЧП в "Крокус сити холле", дежурят более 70 бригад скорой помощи, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:27

2024-03-22T21:27

2024-03-22T21:46

крокус сити холл

происшествия

московская область (подмосковье)

красногорск

андрей воробьев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в "крокус сити холле"

крокус

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) работает для спасения людей на месте ЧП в "Крокус сити холле", дежурят более 70 бригад скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."На месте делается все для спасения людей. Работает СОБР. Около Крокуса более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.

московская область (подмосковье)

красногорск

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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T21:27 true PT0M05S

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