https://ria.ru/20240322/strelba-1935052116.html

Силовые ведомства принимают необходимые меры при ЧП в "Крокус Сити Холле"

Силовые ведомства принимают необходимые меры при ЧП в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Силовые ведомства принимают необходимые меры при ЧП в "Крокус Сити Холле"

По предварительным данным, стрельба произошла в "Крокус сити холле" перед началом концерта российской музыкальной группы, затем произошел пожар, говорится в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:25

2024-03-22T21:25

2024-03-22T21:42

происшествия

крокус

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в "крокус сити холле"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935054470_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12fd135fde4b631ef91bc1e6da4b956d.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. По предварительным данным, стрельба произошла в "Крокус сити холле" перед началом концерта российской музыкальной группы, затем произошел пожар, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ."По предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Крокус Сити Холл началась стрельба. Возник пожар", - говорится в сообщении."Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры", - говорится в сообщении.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T21:25 true PT0M05S

Кадры пожара в "Крокус Сити Холле" Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. 2024-03-22T21:25 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео