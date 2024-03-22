https://ria.ru/20240322/strelba-1935052116.html
Силовые ведомства принимают необходимые меры при ЧП в "Крокус Сити Холле"
Силовые ведомства принимают необходимые меры при ЧП в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Силовые ведомства принимают необходимые меры при ЧП в "Крокус Сити Холле"
По предварительным данным, стрельба произошла в "Крокус сити холле" перед началом концерта российской музыкальной группы, затем произошел пожар, говорится в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:25
2024-03-22T21:25
2024-03-22T21:42
происшествия
крокус
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. По предварительным данным, стрельба произошла в "Крокус сити холле" перед началом концерта российской музыкальной группы, затем произошел пожар, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ."По предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Крокус Сити Холл началась стрельба. Возник пожар", - говорится в сообщении."Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры", - говорится в сообщении.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
2024-03-22T21:25
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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле"
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
2024-03-22T21:25
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РИА Новости
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происшествия, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео
Происшествия, Крокус, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле"
Силовые ведомства принимают необходимые меры при ЧП в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. По предварительным данным, стрельба произошла в "Крокус сити холле" перед началом концерта российской музыкальной группы, затем произошел пожар, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
2024-03-22T21:25
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Силовые ведомства принимают необходимые меры при ЧП в "Крокус Сити Холле"
ФСБ: силовые ведомства принимают необходимые меры при ЧП в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. По предварительным данным, стрельба произошла в "Крокус сити холле" перед началом концерта российской музыкальной группы, затем произошел пожар, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"По предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Крокус Сити Холл началась стрельба. Возник пожар", - говорится в сообщении.
"Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры", - говорится в сообщении.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.