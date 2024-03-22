https://ria.ru/20240322/strelba-1935051482.html
США прокомментировали стрельбу в "Крокус Сити Холле" в Москве
США прокомментировали стрельбу в "Крокус Сити Холле" в Москве - РИА Новости, 22.03.2024
США прокомментировали стрельбу в "Крокус Сити Холле" в Москве
США в курсе сообщений о стрельбе в Москве, считают кадры с места происшествия "ужасающими", соболезнуют погибшим и пострадавшим, заявил на брифинге в пятницу... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:22
2024-03-22T21:22
2024-03-22T21:34
москва
сша
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США в курсе сообщений о стрельбе в Москве, считают кадры с места происшествия "ужасающими", соболезнуют погибшим и пострадавшим, заявил на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби."Очевидно, мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы... мы пытаемся получить больше информации... кадры просто ужасные, их очень тяжело видеть", - сказал представитель Белого дома.Он выразил соболезнования "жертвам ужасной атаки"."Это будет тяжелый день, наши мысли с ними (родными погибших и пострадавших - ред.)", - сказал Кирби, напомнив о предупреждении госдепартамента о возможных атаках в Москве и рекомендации находящимся в РФ американцам избегать мест большого скопления людей.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Пожар в "Крокус сити холле"
пожар крокус
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москва, сша, крокус сити холл
Москва, США, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
США прокомментировали стрельбу в "Крокус Сити Холле" в Москве
Белый дом выразил соболезнования пострадавшим при атаке на "Крокус Сити Холл"
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. США в курсе сообщений о стрельбе в Москве, считают кадры с места происшествия "ужасающими", соболезнуют погибшим и пострадавшим, заявил на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби.
"Очевидно, мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы... мы пытаемся получить больше информации... кадры просто ужасные, их очень тяжело видеть", - сказал представитель Белого дома.
Он выразил соболезнования "жертвам ужасной атаки".
"Это будет тяжелый день, наши мысли с ними (родными погибших и пострадавших - ред.)", - сказал Кирби, напомнив о предупреждении госдепартамента о возможных атаках в Москве и рекомендации находящимся в РФ американцам избегать мест большого скопления людей.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.
МИД России призвал мировое сообщество осудить теракт в "Крокус Сити Холле"