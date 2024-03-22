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Пострадавшим при ЧП в "Крокус Сити Холле" направили более 50 бригад скорой

Пострадавшим при ЧП в "Крокус Сити Холле" направили более 50 бригад скорой - РИА Новости, 22.03.2024

Пострадавшим при ЧП в "Крокус Сити Холле" направили более 50 бригад скорой

Более 50 бригад скорой помощи направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся, сообщили РИА Новости в подмосковном Минздраве. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:04

2024-03-22T21:04

2024-03-22T21:12

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 50 бригад скорой помощи направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся, сообщили РИА Новости в подмосковном Минздраве.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл", как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар."В Красногорск к "Крокус сити холлу" направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется", - сообщили в пресс-службе.По данным ведомства, дополнительная информация о происшествии на данный момент уточняется.

московская область (подмосковье)

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Пожар в "Крокус сити холле" пожар крокус 2024-03-22T21:04 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), крокус сити холл, происшествия, видео