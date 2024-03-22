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Пострадавшим при ЧП в "Крокус Сити Холле" направили более 50 бригад скорой
Пострадавшим при ЧП в "Крокус Сити Холле" направили более 50 бригад скорой - РИА Новости, 22.03.2024
Пострадавшим при ЧП в "Крокус Сити Холле" направили более 50 бригад скорой
Более 50 бригад скорой помощи направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся, сообщили РИА Новости в подмосковном Минздраве. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:04
2024-03-22T21:04
2024-03-22T21:12
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 50 бригад скорой помощи направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся, сообщили РИА Новости в подмосковном Минздраве.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл", как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар."В Красногорск к "Крокус сити холлу" направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется", - сообщили в пресс-службе.По данным ведомства, дополнительная информация о происшествии на данный момент уточняется.
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РИА Новости
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Пожар в "Крокус сити холле"
пожар крокус
2024-03-22T21:04
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), крокус сити холл, происшествия, видео
Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
Пострадавшим при ЧП в "Крокус Сити Холле" направили более 50 бригад скорой
Минздрав: пострадавшим при ЧП в "Крокус Сити Холле" направили 50 бригад скорой
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 50 бригад скорой помощи направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся, сообщили РИА Новости в подмосковном Минздраве.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл", как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.
"В Красногорск к "Крокус сити холлу" направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, дополнительная информация о происшествии на данный момент уточняется.