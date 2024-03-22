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Пострадавшим при ЧП в "Крокус Сити Холле" направили более 50 бригад скорой - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:04 22.03.2024 (обновлено: 21:12 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/strelba-1935046474.html
Пострадавшим при ЧП в "Крокус Сити Холле" направили более 50 бригад скорой
Пострадавшим при ЧП в "Крокус Сити Холле" направили более 50 бригад скорой - РИА Новости, 22.03.2024
Пострадавшим при ЧП в "Крокус Сити Холле" направили более 50 бригад скорой
Более 50 бригад скорой помощи направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся, сообщили РИА Новости в подмосковном Минздраве. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:04
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московская область (подмосковье)
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 50 бригад скорой помощи направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся, сообщили РИА Новости в подмосковном Минздраве.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл", как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар."В Красногорск к "Крокус сити холлу" направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется", - сообщили в пресс-службе.По данным ведомства, дополнительная информация о происшествии на данный момент уточняется.
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московская область (подмосковье), крокус сити холл, происшествия, видео
Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
Пострадавшим при ЧП в "Крокус Сити Холле" направили более 50 бригад скорой
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 50 бригад скорой помощи направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся, сообщили РИА Новости в подмосковном Минздраве.
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Пострадавшим при ЧП в "Крокус Сити Холле" направили более 50 бригад скорой

Минздрав: пострадавшим при ЧП в "Крокус Сити Холле" направили 50 бригад скорой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 50 бригад скорой помощи направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся, сообщили РИА Новости в подмосковном Минздраве.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл", как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.
"В Красногорск к "Крокус сити холлу" направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, дополнительная информация о происшествии на данный момент уточняется.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Московская область (Подмосковье)Крокус Сити ХоллПроисшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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