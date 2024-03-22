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Патриарх Кирилл молится о погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холле"

Патриарх Кирилл молится о погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Патриарх Кирилл молится о погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холле"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о спасении тех, кому может угрожать пожар в здании "Крокус сити холла", о пострадавших людях и об упокоении... РИА Новости, 22.03.2024

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2024-03-22T21:00

2024-03-22T21:11

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

владимир легойда

москва

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о спасении тех, кому может угрожать пожар в здании "Крокус сити холла", о пострадавших людях и об упокоении погибших, сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар."Патриарх Кирилл молится об упокоении душ погибших и о пострадавших людях, а также о спасении тех, кому может угрожать пожар в здании "Крокус сити холла", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

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Пожар в "Крокус сити холле" пожар крокус 2024-03-22T21:00 true PT0M50S

Кадры пожара в "Крокус Сити Холле" Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. 2024-03-22T21:00 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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