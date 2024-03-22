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Патриарх Кирилл молится о погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
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Религия
 
21:00 22.03.2024 (обновлено: 21:11 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/strelba-1935044996.html
Патриарх Кирилл молится о погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холле"
Патриарх Кирилл молится о погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Патриарх Кирилл молится о погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холле"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о спасении тех, кому может угрожать пожар в здании "Крокус сити холла", о пострадавших людях и об упокоении... РИА Новости, 22.03.2024
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религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
владимир легойда
москва
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о спасении тех, кому может угрожать пожар в здании "Крокус сити холла", о пострадавших людях и об упокоении погибших, сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар."Патриарх Кирилл молится об упокоении душ погибших и о пострадавших людях, а также о спасении тех, кому может угрожать пожар в здании "Крокус сити холла", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
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Пожар в "Крокус сити холле"
пожар крокус
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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле"
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), крокус сити холл, происшествия, владимир легойда, москва, видео
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Владимир Легойда, Москва
Патриарх Кирилл молится о погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о спасении тех, кому может угрожать пожар в здании "Крокус сити холла", о пострадавших людях и об упокоении погибших, сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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Патриарх Кирилл молится о погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холле"

Легойда: патриарх Кирилл молится о погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве
Стрельба в Крокус Сити Холле в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о спасении тех, кому может угрожать пожар в здании "Крокус сити холла", о пострадавших людях и об упокоении погибших, сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.
"Патриарх Кирилл молится об упокоении душ погибших и о пострадавших людях, а также о спасении тех, кому может угрожать пожар в здании "Крокус сити холла", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
 
РелигияТеракт в "Крокус Сити Холле"Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Крокус Сити ХоллПроисшествияВладимир ЛегойдаМосква
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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