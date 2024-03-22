https://ria.ru/20240322/strelba-1935041733.html
Музыканты группы "Пикник" не пострадали в инциденте в "Крокус Сити Холле"
Музыканты группы "Пикник" не пострадали в инциденте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Музыканты группы "Пикник" не пострадали в инциденте в "Крокус Сити Холле"
Концертный директор группы "Пикник, на концерте которой произошла стрельба в "Крокус сити холле" в Красногорске, сообщил РИА Новости, что музыканты группы не... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T20:50
2024-03-22T20:50
2024-03-22T20:58
москва
пикник
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Концертный директор группы "Пикник, на концерте которой произошла стрельба в "Крокус сити холле" в Красногорске, сообщил РИА Новости, что музыканты группы не пострадали.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые."Не являюсь очевидцем, только слышал хлопки. Сейчас происходит трагедия. Люди практически голые выбегали она улицу. Все (из группы "Пикник" - ред. ), до кого мы смогли дозвониться, в порядке. До пары человек не дозвонились, надеемся, что тоже всё нормально", - сказал РИА Новости директор группы.Он также уточнил, что вопрос с возвратом билетов будет решаться позже.
https://ria.ru/20240322/chp-1935041883.html
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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле"
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
2024-03-22T20:50
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москва, пикник, крокус сити холл, происшествия
Москва, Пикник, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
Музыканты группы "Пикник" не пострадали в инциденте в "Крокус Сити Холле"
Музыканты группы "Пикник" не пострадали при ЧП на концерте в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Концертный директор группы "Пикник, на концерте которой произошла стрельба в "Крокус сити холле" в Красногорске, сообщил РИА Новости, что музыканты группы не пострадали.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы
, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.
"Не являюсь очевидцем, только слышал хлопки. Сейчас происходит трагедия. Люди практически голые выбегали она улицу. Все (из группы "Пикник" - ред. ), до кого мы смогли дозвониться, в порядке. До пары человек не дозвонились, надеемся, что тоже всё нормально", - сказал РИА Новости директор группы.
Он также уточнил, что вопрос с возвратом билетов будет решаться позже.
Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"