https://ria.ru/20240322/strelba-1935041733.html

Музыканты группы "Пикник" не пострадали в инциденте в "Крокус Сити Холле"

Музыканты группы "Пикник" не пострадали в инциденте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Музыканты группы "Пикник" не пострадали в инциденте в "Крокус Сити Холле"

Концертный директор группы "Пикник, на концерте которой произошла стрельба в "Крокус сити холле" в Красногорске, сообщил РИА Новости, что музыканты группы не... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T20:50

2024-03-22T20:50

2024-03-22T20:58

москва

пикник

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935039811_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1e52c7145dbc4846f4b72ac34001ecd.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Концертный директор группы "Пикник, на концерте которой произошла стрельба в "Крокус сити холле" в Красногорске, сообщил РИА Новости, что музыканты группы не пострадали.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые."Не являюсь очевидцем, только слышал хлопки. Сейчас происходит трагедия. Люди практически голые выбегали она улицу. Все (из группы "Пикник" - ред. ), до кого мы смогли дозвониться, в порядке. До пары человек не дозвонились, надеемся, что тоже всё нормально", - сказал РИА Новости директор группы.Он также уточнил, что вопрос с возвратом билетов будет решаться позже.

https://ria.ru/20240322/chp-1935041883.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара в "Крокус Сити Холле" Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. 2024-03-22T20:50 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, пикник, крокус сити холл, происшествия