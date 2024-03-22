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В "Крокус Сити Холле" открыли стрельбу, есть пострадавшие
В "Крокус Сити Холле" открыли стрельбу, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.03.2024
В "Крокус Сити Холле" открыли стрельбу, есть пострадавшие
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T20:29
2024-03-22T20:29
2024-03-22T20:59
крокус сити холл
москва
происшествия
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости."В партер Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые", — сообщил он.По его словам, "после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар"."Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", — рассказал он.В здании начался пожар.
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крокус сити холл, москва, происшествия
Крокус Сити Холл, Москва, Происшествия, Теракт в "Крокус Сити Холле"
В "Крокус Сити Холле" открыли стрельбу, есть пострадавшие
В "Крокус Сити Холле" в Москве открыли стрельбу, есть раненые
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
"В партер Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые", — сообщил он.
По его словам, "после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар".
«
"Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", — рассказал он.