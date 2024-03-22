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В "Крокус Сити Холле" открыли стрельбу, есть пострадавшие

В "Крокус Сити Холле" открыли стрельбу, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.03.2024

В "Крокус Сити Холле" открыли стрельбу, есть пострадавшие

Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T20:29

2024-03-22T20:29

2024-03-22T20:59

крокус сити холл

москва

происшествия

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости."В партер Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые", — сообщил он.По его словам, "после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар"."Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", — рассказал он.В здании начался пожар.

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус сити холл, москва, происшествия