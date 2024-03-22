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Приведет к катастрофе. Стало известно, кто держит Макрона в страхе - РИА Новости, 22.03.2024
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04:40 22.03.2024 (обновлено: 09:18 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/strakh-1934832065.html
Приведет к катастрофе. Стало известно, кто держит Макрона в страхе
Приведет к катастрофе. Стало известно, кто держит Макрона в страхе - РИА Новости, 22.03.2024
Приведет к катастрофе. Стало известно, кто держит Макрона в страхе
Антироссийские заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине связаны с его страхом перед возможной победой Дональда Трампа на выборах в США, написал РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T04:40
2024-03-22T09:18
в мире
украина
франция
сша
германия
эммануэль макрон
дональд трамп
олаф шольц
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Антироссийские заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине связаны с его страхом перед возможной победой Дональда Трампа на выборах в США, написал эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в социальной сети X.&quot;Макроном движет тревога или страх из-за трех вещей. Линия фронта на Украине может сдвинуться; поддержка Украины со стороны США &lt;...&gt; прекратится, если Дональд Трамп будет переизбран в ноябре; Запад шагает к катастрофическому поражению&quot;, — считает аналитик.По его мнению, французский лидер стремится привлечь внимание европейских стран к безопасности ЕС и заставить их больше полагаться на себя. Рахман предположил, что Макрона особенно беспокоит канцлер ФРГ Олаф Шольц, который не готов вести Германию в новый мир без военной протекции со стороны США.По итогам конференции в поддержку Украины в Париже в конце февраля Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240322/voyna-1934823596.html
https://ria.ru/20240321/makron-1934809822.html
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в мире, украина, франция, сша, германия, эммануэль макрон, дональд трамп, олаф шольц, евросоюз
В мире, Украина, Франция, США, Германия, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Евросоюз
Приведет к катастрофе. Стало известно, кто держит Макрона в страхе

Аналитик Рахман: заявления Макрона по Украине связаны со страхом перед Трампом

© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Bob Edme
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Антироссийские заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине связаны с его страхом перед возможной победой Дональда Трампа на выборах в США, написал эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в социальной сети X.
«

"Макроном движет тревога или страх из-за трех вещей. Линия фронта на Украине может сдвинуться; поддержка Украины со стороны США <...> прекратится, если Дональд Трамп будет переизбран в ноябре; Запад шагает к катастрофическому поражению", — считает аналитик.

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По его мнению, французский лидер стремится привлечь внимание европейских стран к безопасности ЕС и заставить их больше полагаться на себя. Рахман предположил, что Макрона особенно беспокоит канцлер ФРГ Олаф Шольц, который не готов вести Германию в новый мир без военной протекции со стороны США.
По итогам конференции в поддержку Украины в Париже в конце февраля Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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