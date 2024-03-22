Рейтинг@Mail.ru
Большинство россиян не знает, что такое ключевая ставка, показал опрос - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 22.03.2024 (обновлено: 15:47 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/stavka-1934962552.html
Большинство россиян не знает, что такое ключевая ставка, показал опрос
Большинство россиян не знает, что такое ключевая ставка, показал опрос - РИА Новости, 22.03.2024
Большинство россиян не знает, что такое ключевая ставка, показал опрос
Более 60% россиян не могут объяснить своими словами, что такое ключевая ставка и что означает её изменение, следует из опроса аналитического центра НАФИ. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:41
2024-03-22T15:47
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934057768_0:332:2985:2011_1920x0_80_0_0_977c82713250e829c5d6b72825c88edc.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 60% россиян не могут объяснить своими словами, что такое ключевая ставка и что означает её изменение, следует из опроса аналитического центра НАФИ. Аналитики НАФИ провели опрос, где задали вопрос, могут ли респонденты своими словами описать, что такое ключевая ставка и что означает её изменение. Примерно 63% сообщили, что не могут этого сделать, а остальные 37% - могут. Отмечается, что хуже всего обстоят дела среди россиян моложе 24 лет, - 70% не могут сами пояснить, что такое ключевая ставка. При этом по 66% таких опрошенных в возрастных группах 25-34 года и старше 55 лет. Больше всех, кто может собственными словами объяснить значение ключевой ставки, среди россиян в возрасте 35-44 года - 42%. Если смотреть в разрезе доходов, то меньше всего тех, кто понимает, что такое ключевая ставка, среди россиян с доходами менее 30 тысяч рублей и более 100 тысяч рублей - 36% и 43%, соответственно. Единственная группа, где более половины могут объяснить ключевую ставку своими словами, - это граждане с доходами в 60-100 тысяч рублей. При этом мужчины не могут дать пояснение в 61% случае, а женщины - в 65%. Ключевая ставка - это процентная ставка, по которой регулятор выдает кредиты банкам. В зависимости от нее банки устанавливают собственные процентные ставки для кредитов и вкладов. Сегодня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
https://ria.ru/20240313/inflyatsiya-1932807105.html
https://ria.ru/20240229/support-1930238735.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934057768_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_5dec681c0204013949114f4a0a99f584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), ипотека
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ипотека
Большинство россиян не знает, что такое ключевая ставка, показал опрос

НАФИ: более 60 процентов россиян не могут объяснить, что такое ключевая ставка

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди на одной из улиц Москвы
Люди на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Люди на одной из улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 60% россиян не могут объяснить своими словами, что такое ключевая ставка и что означает её изменение, следует из опроса аналитического центра НАФИ.
Аналитики НАФИ провели опрос, где задали вопрос, могут ли респонденты своими словами описать, что такое ключевая ставка и что означает её изменение. Примерно 63% сообщили, что не могут этого сделать, а остальные 37% - могут.
Экономические показатели - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Минэкономразвития рассказало об инфляции в России
13 марта, 19:17
Отмечается, что хуже всего обстоят дела среди россиян моложе 24 лет, - 70% не могут сами пояснить, что такое ключевая ставка. При этом по 66% таких опрошенных в возрастных группах 25-34 года и старше 55 лет. Больше всех, кто может собственными словами объяснить значение ключевой ставки, среди россиян в возрасте 35-44 года - 42%.
Если смотреть в разрезе доходов, то меньше всего тех, кто понимает, что такое ключевая ставка, среди россиян с доходами менее 30 тысяч рублей и более 100 тысяч рублей - 36% и 43%, соответственно. Единственная группа, где более половины могут объяснить ключевую ставку своими словами, - это граждане с доходами в 60-100 тысяч рублей.
При этом мужчины не могут дать пояснение в 61% случае, а женщины - в 65%.
Ключевая ставка - это процентная ставка, по которой регулятор выдает кредиты банкам. В зависимости от нее банки устанавливают собственные процентные ставки для кредитов и вкладов. Сегодня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
Путин о поддержке бизнеса - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин рассказал о новых мерах поддержки экономики
29 февраля, 14:02
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ипотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала