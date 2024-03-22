https://ria.ru/20240322/stavka-1934962552.html
Большинство россиян не знает, что такое ключевая ставка, показал опрос
Большинство россиян не знает, что такое ключевая ставка, показал опрос - РИА Новости, 22.03.2024
Большинство россиян не знает, что такое ключевая ставка, показал опрос
Более 60% россиян не могут объяснить своими словами, что такое ключевая ставка и что означает её изменение, следует из опроса аналитического центра НАФИ. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:41
2024-03-22T15:41
2024-03-22T15:47
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 60% россиян не могут объяснить своими словами, что такое ключевая ставка и что означает её изменение, следует из опроса аналитического центра НАФИ. Аналитики НАФИ провели опрос, где задали вопрос, могут ли респонденты своими словами описать, что такое ключевая ставка и что означает её изменение. Примерно 63% сообщили, что не могут этого сделать, а остальные 37% - могут. Отмечается, что хуже всего обстоят дела среди россиян моложе 24 лет, - 70% не могут сами пояснить, что такое ключевая ставка. При этом по 66% таких опрошенных в возрастных группах 25-34 года и старше 55 лет. Больше всех, кто может собственными словами объяснить значение ключевой ставки, среди россиян в возрасте 35-44 года - 42%. Если смотреть в разрезе доходов, то меньше всего тех, кто понимает, что такое ключевая ставка, среди россиян с доходами менее 30 тысяч рублей и более 100 тысяч рублей - 36% и 43%, соответственно. Единственная группа, где более половины могут объяснить ключевую ставку своими словами, - это граждане с доходами в 60-100 тысяч рублей. При этом мужчины не могут дать пояснение в 61% случае, а женщины - в 65%. Ключевая ставка - это процентная ставка, по которой регулятор выдает кредиты банкам. В зависимости от нее банки устанавливают собственные процентные ставки для кредитов и вкладов. Сегодня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
https://ria.ru/20240313/inflyatsiya-1932807105.html
https://ria.ru/20240229/support-1930238735.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), ипотека
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ипотека
Большинство россиян не знает, что такое ключевая ставка, показал опрос
НАФИ: более 60 процентов россиян не могут объяснить, что такое ключевая ставка
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 60% россиян не могут объяснить своими словами, что такое ключевая ставка и что означает её изменение, следует из опроса аналитического центра НАФИ.
Аналитики НАФИ провели опрос, где задали вопрос, могут ли респонденты своими словами описать, что такое ключевая ставка и что означает её изменение. Примерно 63% сообщили, что не могут этого сделать, а остальные 37% - могут.
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Отмечается, что хуже всего обстоят дела среди россиян моложе 24 лет, - 70% не могут сами пояснить, что такое ключевая ставка. При этом по 66% таких опрошенных в возрастных группах 25-34 года и старше 55 лет. Больше всех, кто может собственными словами объяснить значение ключевой ставки, среди россиян в возрасте 35-44 года - 42%.
Если смотреть в разрезе доходов, то меньше всего тех, кто понимает, что такое ключевая ставка, среди россиян с доходами менее 30 тысяч рублей и более 100 тысяч рублей - 36% и 43%, соответственно. Единственная группа, где более половины могут объяснить ключевую ставку своими словами, - это граждане с доходами в 60-100 тысяч рублей.
При этом мужчины не могут дать пояснение в 61% случае, а женщины - в 65%.
Ключевая ставка - это процентная ставка, по которой регулятор выдает кредиты банкам. В зависимости от нее банки устанавливают собственные процентные ставки для кредитов и вкладов. Сегодня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
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