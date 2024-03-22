https://ria.ru/20240322/stavka-1934950987.html
Ключевая ставка снизится во втором полугодии, предположила Набиуллина
Ключевая ставка снизится во втором полугодии, предположила Набиуллина - РИА Новости, 22.03.2024
Ключевая ставка снизится во втором полугодии, предположила Набиуллина
Банк России сможет приступить к снижению ключевой ставки, скорее, во втором полугодии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:16
2024-03-22T15:16
2024-03-22T15:27
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России сможет приступить к снижению ключевой ставки, скорее, во втором полугодии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным действительно устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет, скорее, во второй половине года", – сказала она.Набиуллина отметила, что сегодня у Банка России сложился широкий консенсус по сохранению ключевой ставки, другие варианты предметно не рассматривались.Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
https://ria.ru/20240322/stavka-1934950843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Ключевая ставка снизится во втором полугодии, предположила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ может начать снижать ключевую ставку, скорее, во втором полугодии
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России сможет приступить к снижению ключевой ставки, скорее, во втором полугодии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным действительно устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет, скорее, во второй половине года", – сказала она.
Набиуллина отметила, что сегодня у Банка России сложился широкий консенсус по сохранению ключевой ставки, другие варианты предметно не рассматривались.
Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
Эксперт объяснил, почему необходимо снижать ключевую ставку