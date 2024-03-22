Рейтинг@Mail.ru
Ключевая ставка снизится во втором полугодии, предположила Набиуллина - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 22.03.2024 (обновлено: 15:27 22.03.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240322/stavka-1934950987.html
Ключевая ставка снизится во втором полугодии, предположила Набиуллина
Ключевая ставка снизится во втором полугодии, предположила Набиуллина - РИА Новости, 22.03.2024
Ключевая ставка снизится во втором полугодии, предположила Набиуллина
Банк России сможет приступить к снижению ключевой ставки, скорее, во втором полугодии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:16
2024-03-22T15:27
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889556130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d737a884aedddb575491da572cc5ddb7.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России сможет приступить к снижению ключевой ставки, скорее, во втором полугодии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным действительно устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет, скорее, во второй половине года", – сказала она.Набиуллина отметила, что сегодня у Банка России сложился широкий консенсус по сохранению ключевой ставки, другие варианты предметно не рассматривались.Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
https://ria.ru/20240322/stavka-1934950843.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889556130_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_ace8e9751e6b8b94703db997b38be692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Ключевая ставка снизится во втором полугодии, предположила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ может начать снижать ключевую ставку, скорее, во втором полугодии

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России сможет приступить к снижению ключевой ставки, скорее, во втором полугодии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным действительно устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет, скорее, во второй половине года", – сказала она.
Набиуллина отметила, что сегодня у Банка России сложился широкий консенсус по сохранению ключевой ставки, другие варианты предметно не рассматривались.
Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Эксперт объяснил, почему необходимо снижать ключевую ставку
Вчера, 15:16
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала