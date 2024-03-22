https://ria.ru/20240322/stavka-1934950987.html

Ключевая ставка снизится во втором полугодии, предположила Набиуллина

Ключевая ставка снизится во втором полугодии, предположила Набиуллина - РИА Новости, 22.03.2024

Ключевая ставка снизится во втором полугодии, предположила Набиуллина

Банк России сможет приступить к снижению ключевой ставки, скорее, во втором полугодии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:16

2024-03-22T15:16

2024-03-22T15:27

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России сможет приступить к снижению ключевой ставки, скорее, во втором полугодии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным действительно устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет, скорее, во второй половине года", – сказала она.Набиуллина отметила, что сегодня у Банка России сложился широкий консенсус по сохранению ключевой ставки, другие варианты предметно не рассматривались.Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

https://ria.ru/20240322/stavka-1934950843.html

россия

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Кирилл Волков

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина