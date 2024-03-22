https://ria.ru/20240322/stavka-1934915240.html

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов - РИА Новости, 22.03.2024

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:32

2024-03-22T13:32

2024-03-22T15:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871068632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9766ab7c3799e9a2be549b820464cb11.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления регулятора."Совет директоров Банка России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых", — сообщили в ЦБ.С июля прошлого года Банк России начал повышать ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией — сначала только на один процентный пункт, но уже в августе из-за падения курса рубля ЦБ резко поднял показатель на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил три процентных пункта, а в декабре — еще один, доведя показатель до 16 процентов.В феврале Центробанк впервые с июня 2023-го сохранил ставку на нынешнем уровне.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали, что регулятор оставит ключевую ставку без изменений, в том числе из-за необходимости оценить эффект от уже принятых ранее решений по денежно-кредитной политике.

https://ria.ru/20240301/stavka-1930409354.html

https://ria.ru/20240229/support-1930238735.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)