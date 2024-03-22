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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов - РИА Новости, 22.03.2024
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13:32 22.03.2024 (обновлено: 15:00 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/stavka-1934915240.html
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов - РИА Новости, 22.03.2024
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:32
2024-03-22T15:00
экономика
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления регулятора."Совет директоров Банка России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых", — сообщили в ЦБ.С июля прошлого года Банк России начал повышать ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией — сначала только на один процентный пункт, но уже в августе из-за падения курса рубля ЦБ резко поднял показатель на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил три процентных пункта, а в декабре — еще один, доведя показатель до 16 процентов.В феврале Центробанк впервые с июня 2023-го сохранил ставку на нынешнем уровне.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали, что регулятор оставит ключевую ставку без изменений, в том числе из-за необходимости оценить эффект от уже принятых ранее решений по денежно-кредитной политике.
https://ria.ru/20240301/stavka-1930409354.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления регулятора.
"Совет директоров Банка России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых", — сообщили в ЦБ.
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Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

С июля прошлого года Банк России начал повышать ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией — сначала только на один процентный пункт, но уже в августе из-за падения курса рубля ЦБ резко поднял показатель на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил три процентных пункта, а в декабре — еще один, доведя показатель до 16 процентов.
В феврале Центробанк впервые с июня 2023-го сохранил ставку на нынешнем уровне.
Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали, что регулятор оставит ключевую ставку без изменений, в том числе из-за необходимости оценить эффект от уже принятых ранее решений по денежно-кредитной политике.
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